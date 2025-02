Com 80% da estrutura pronta, Galo da Madrugada gigante revela detalhes da sua produção ecológica

Os trabalhos de construção e estruturação da escultura do Galo da Madrugada 2025 estão a todo vapor nessa reta final antes do início do Carnaval. No desfile do maior bloco de rua do mundo, o Majestoso ganhará nesse ano a versão do "Galo Cidadão Ecológico", com sua beleza e imponência para abrilhantar a abertura dos festejos de Momo na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, sob os olhares de milhares de foliões de todo Brasil.

No galpão de confecção do Galo, na Rua das Moças, no bairro de Água Fria, na Zona Norte da capital, cerca de 200 profissionais trabalham na confecção do Gigante, que já está com 80% da estrutura já está pronta. Este ano, o Majestoso terá 32 metros de altura (cinco a mais que no ano passado) e chegará ao peso total de oito toneladas, sendo composto por materiais 100% recicláveis. Ao todo, serão mais de 20 mil garrafas pet, que vão criar o efeito e textura no corpo da alegoria. Na cauda, lonas reutilizadas trazem as cores da bandeira de Pernambuco. Além disso, pneus foram transformados nas inéditas sandálias que vão enfeitar o 'Galo Cidadão Ecológico'.

"O Galo esse ano é ecológico então a gente precisou usar garrafas plástica, CDs, pneus e muitos materiais que a gente nem consegue comprar. E a ideia esse ano é a questão da reciclagem, por isso a importância do pessoal do Pro-Recife, que vinha fazendo todo esse trabalho junto aos catadores, com o resgate desses materiais recicláveis", disse o ecodesign Sérgio Barbosa.

Segundo o artista plástico e cenógrafo, Leopoldo Nóbrega, os últimos detalhes serão finalizados horas antes de o Galo ser erguido na Ponte Duarte Coelho. "A gente criou essa escultura com muitos minúcias e vamos até as últimas composições fazendo tudo com muito detalhe. Agora estamos na fase de colocar o brilho, as superfícies mais finas e delicadas, mas tem coisas que só poderemos colocar lá na Ponte. Então, pelo menos 10% ficarão reservados para terminamos quando o Galo for ser erguido. Como, por exemplo, os óculos do Galo, que esse ano será inspirado no movimento Mangue Beat, fazendo alusão ao óculos do maracatu", explicou Leopoldo Nóbrega.

Esse ano, os foliões terão mais tempo para apreciar o Galo da Madrugada de perto. Ele será erguido na próxima quarta-feira (26), com a realização de um evento com artistas da cultura popular, bandas e muito frevo. Na quinta-feira (27) será a abertura oficial do Carnaval do Recife, com atrações no Marco Zero. No sábado (1º/3), o Gigante desfila arrastando multidão, e permanecerá de pé até o domingo (9/3).