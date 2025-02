Estado entrega as primeiras casas reformadas em Jardim Monte Verde por meio do Morar Bem PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco entregou, nesta quinta-feira (20), as primeiras 20 casas reformadas pelo programa Morar Bem Pernambuco - Reforma no Lar em Jardim Monte Verde, Jaboatão dos Guararapes.

O programa foi lançado há sete meses na região e tem como objetivo beneficiar 350 casas. A governadora Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause, visitaram algumas das primeiras casas beneficiadas pelo sistema de captação de água de chuvas Plugow, que será instalado em outras 400 residências da comunidade.

“Aqui no Jardim Monte Verde nós entregamos hoje 20 casas reformadas, cada uma com investimento médio de R$ 18 mil, garantindo piso novo, rede elétrica, telhado, além de uma inovação para captação de água da chuva que serve tanto para impedir o encharcamento do solo quanto garantir à população o direito de ter uma água de qualidade na torneira”, declarou a governadora.

Em Jardim Monte Verde ocorreu a maior tragédia de deslizamento de barreira da história de Pernambuco, levando 20 pessoas a óbito em 2022. As intervenções para evitar novas tragédias são realizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

“Aqui em Monte Verde nós estamos atuando também na contenção de encostas, ação que vai dar segurança às demais casas para que essas pessoas permaneçam no local onde nasceram, onde criaram os seus filhos”, pontuou André Fonseca, Secretário executivo de Habitação do Estado

Reforma no Lar

O Reforma no Lar é uma das modalidades do programa Morar Bem Pernambuco, investindo na adequação de lares para a população.

As intervenções, avaliadas em até R$ 18 mil por residência, são destinadas a melhorias estéticas e funcionais, como reboco, pintura, instalação de portas e benfeitorias elétricas e hidráulicas nas casas da comunidade.

Os serviços são realizados por empresas de construção civil, que usam mão de obra local para gerar emprego e renda na área, e que são selecionadas através de licitação pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

“Aqui não tinha reboco nem acabamento. Eu tinha até vergonha de chegar na minha própria casa," disse Talita Souza, uma das beneficiadas pelo projeto. "Agora é um murão vermelho, tô cheia de orgulho e é por isso que eu estou aqui vestida de vermelho, parecida com a casa”, concluiu.

Plugow

Durante a agenda em Jardim Monte Verde, a governadora também conheceu de perto as primeiras casas beneficiadas pelo sistema Plugow. A tecnologia, além de permitir o aproveitamento da água da chuva para consumo humano, evita infiltração no solo, o que garante maior estabilidade às encostas.

Para a ação, está sendo realizado um investimento de R$ 6 milhões do Governo do Estado, por meio do Morar Bem, em parceria com a startup Pluvi, criadora do sistema. Com isso, o rodízio de água será enfraquecido.

O sistema capta a água pluvial diretamente dos telhados, armazenando até 1.000 litros, tratando e distribuindo o recurso de forma segura. Na Região Metropolitana do Recife, onde chove cerca de 2.000 mm por ano, um telhado de 100 m² pode gerar até 200 mil litros de água anualmente.

Encostas

As obras de contenção de encostas em Jardim Monte Verde foram iniciadas em junho de 2024 e contam com um investimento de R$ 53 milhões. Até o momento, 45% dos serviços já foram executados.

As ações incluem remoção vegetal, terraplenagem, construção de muros de pedra argamassada e instalação de sistemas de drenagem. A previsão é que tudo seja concluído até dezembro de 2025.