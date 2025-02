Programação do Galo da Madrugada 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O maior bloco carnavalesco do mundo contará com 30 trios elétricos e seis alegorias em referência às manifestações do carnaval de Pernambuco

O Galo da Madrugada ganha as ruas do Recife, neste sábado (1°), a partir das 9h. Em 2025, o bloco tem o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval” e terá 30 trios elétricos para a multidão de foliões. Além disso, o desfile também conta com seis alegorias que referenciam o Carnaval pernambucano.

O percurso do Bloco dura 6,5km e começa no Forte das Cinco Pontas, encerrando o trajeto na Rua do Sol. É estimado que o Galo reúna mais de dois milhões e meio de foliões, com grandes nomes da música, como Elba Ramalho, João Gomes e Pabllo Vittar. Confira a programação completa.

Programação

Atrações dos trios elétricos



Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos e Tiago Asfora (vem abrindo o desfile acompanhado da Ala da Acessibilidade, no chão)



Gustavo Travassos / convidada: Dayse Trajano



Nena Queiroga / convidados: As Januárias, Laís Senna e Jaque Grazy



André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Nice Beyersdorf, Uana Marins e Márcio Oliveira



Bia Villa-Chan / convidados: Rubens Paiva e Matheus José



Almir Rouche

Gerlane Lops / convidados: Paulo Netto, Isadora Melo, Carlos Filho e Orquestra Malassombro

Maestro Forró

Asas da América

Spok

Elba Ramalho

Orquestra 100% Mulher / convidada: Cristina Amaral

Nonô Germano / convidados: Kelly Oliveira, DJ Maduff e Dinah Santos

Marron Brasileiro / convidados: Luciano Ferraz e A Malvadona

Almério / convidado: Juba Valença

Geraldinho Lins

Michelle Melo / convidados: Carla Alves, Isa Falcão, Italo Lima, Vovô do Passinho, Karla do Barui, Gago Elizeu e David Mancini

Quinteto Violado / convidados: Bia Medeiros, Carol Alves e Gutto Pimenta

Romero Ferro

Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago

Benil / convidados: Thiago Kherle, Mari Diva e Henrique Barbosa

Silvana Salazar

Banda Inove

Telmo Santiago e Gui Menezes

Cíntia Barros / convidado: Ciel Santos

Banda Pinguim

Fabiana Pimentinha / convidados: Liv Moraes,Loirão, Marlene Andrade, Wanessa Rios e Lido Ricardo

Nego Thor / convidados: Cia da Música, Luíza Pérola, Renato Nogueira e Zé Brown

Carta de Baralho

Atrações do Camarote Oficial (farão duetos com os artistas dos trios)