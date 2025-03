Pernambuco celebra Data Magna com solenidade no Palácio do Campo das Princesas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No dia 6 de março, Pernambuco celebra sua Data Magna, rememorando a Revolução Pernambucana de 1817, um marco na luta pela independência do Brasil.

Este ano, uma solenidade ocorreu em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Recife.

A cerimônia

A governadora Raquel Lyra iniciou a cerimônia realizando a revista da tropa, composta por aproximadamente 120 policiais e bombeiros militares.

Representantes de três potências maçônicas de Pernambuco também estiveram presentes, destacando o papel da maçonaria e do clero na revolução que transformou Pernambuco em uma república independente por 74 dias. Após a revista, as bandeiras foram hasteadas ao som do hino nacional.

Em seguida, a governadora dirigiu-se à Praça da República, onde depositou uma coroa de flores no monumento em homenagem aos revolucionários pernambucanos. A cerimônia contou ainda com o desfile da tropa.

Durante seu discurso, Raquel Lyra ressaltou a relevância histórica da Revolução de 1817 para a construção da identidade pernambucana e brasileira.

“A Data Magna representa aqui a celebração da Revolução de 1817, onde pela primeira vez no Brasil se proclamou a república. Aqui em Pernambuco, fomos república por mais de 70 dias. Pernambuco sempre teve um espírito de luta pelas liberdades, pela democracia, pela igualdade”, afirmou.

Importância da Data Magna

Instituída pela Assembleia Legislativa de Pernambuco em 2007, a Data Magna tornou-se feriado estadual em 2017, durante as comemorações dos 200 anos da Revolução Pernambucana. A data é um momento de reflexão sobre os ideais de liberdade e democracia que marcaram a história do estado e do país.

Raquel Lyra também destacou que a luta por direitos e igualdade ainda é atual.

“O nosso desafio hoje em Pernambuco, um estado que sempre lutou pela democracia, é para que a democracia real possa acontecer de verdade. As pessoas com direito à moradia, a uma escola decente, à saúde, à dignidade. Então, é um momento de reflexão, mas também de reavivar dentro de nós o espírito daqueles que lutaram muito”, pontuou a governadora.