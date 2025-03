Adilson Ramos e Banda Labaredas fazem shows gratuitos na Semana do Consumidor do RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentações acontecem nos dias 14 e 15 de março, às 19h, no palco montado no Piso L3; confira como retirar ingresso

O romantismo de Adilson Ramos e os clássicos da Banda Labaredas embalam os shows que fazem parte da campanha da Semana do Consumidor do RioMar Recife. As apresentações acontecem nos dias 14 e 15 de março, às 19h, no palco montado no Piso L3. Para ter acesso, basta retirar os ingressos gratuitamente no App do RioMar Recife.

O show de Adilson Ramos acontece na sexta-feira (14) e promete embalar o público com os clássicos marcantes da sua carreira. No repertório, canções como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”, entre outras.

Já no sábado (15), será a vez da Banda Labaredas entoar as músicas que explodiram nas paradas de sucesso e conquistaram o público, como “Nosso Ninho de Amor”, “Procure me Esquecer”, “Estava Escrito” e “Kelly”. A banda também vai tocar canções de brega de outros artistas renomados do gênero, como “Garçom”, que ficou famosa na voz de Reginaldo Rossi.

Banda Labaredas também animará o público - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

Semana do Consumidor RioMar

Sobre a Semana do Consumidor, a campanha acontece entre os dias 13 e 17 de março e contará com oportunidades de compras em produtos de diversos segmentos, além de serviços, contemplando o diversificado mix do mall.

App RioMar



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC