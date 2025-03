Observatório Astronômico do Alto da Sé reabre ao público com evento especial na véspera de eclipse lunar; Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A reinauguração acontece nesta quinta-feira (13), em função do eclipse, e conta com a presença de autoridades do município de Olinda e Pernambuco

Na próxima quinta-feira (13), a partir das 20h, o Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, reabre suas portas ao público com um evento especial, em função do eclipse lunar.

A reinauguração antecede um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do ano: o Eclipse Lunar Total, que ocorrerá na madrugada do dia 14 de março e será visível em grande parte das Américas, Europa, África e algumas regiões da Ásia, e promete um espetáculo de rara beleza, tingindo a Lua de tons avermelhados em um fenômeno conhecido como ‘Lua de Sangue’”. O evento de reinauguração vai contar com a presença de autoridades da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda.

Durante a reinauguração, serão realizadas observações na área externa do equipamento coordenado pelo Museu Espaço Ciência, onde o público poderá se encantar com a paisagem e observar a Lua.

“A reabertura do Observatório Astronômico do Alto da Sé marca um avanço significativo na valorização da ciência e da astronomia, ampliando o acesso ao conhecimento e incentivando a curiosidade científica em Pernambuco”, destaca a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Na ocasião, também haverá projeções educativas na área externa, e o prédio estará aberto para visitação, permitindo que os visitantes subam até o mirante para uma vista privilegiada da cidade de Olinda e do céu noturno.

"Eventos como esse são fundamentais para aproximar a população da ciência. Observar um eclipse é um momento de encantamento, mas também de aprendizado e reflexão sobre o nosso lugar no universo. Democratizar o acesso a essas experiências é essencial para estimular a curiosidade e o pensamento crítico de pessoas de todas as idades", destaca o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes de Oliveira.



SERVIÇO

Reinauguração do Observatório Astronômico do Alto da Sé e observação do eclipse lunar ,

Início: 20h (13/03)

Término: 04h30 (14/03)



Os horários e fases do eclipse acontecem na seguinte ordem: 0h57 - Início do Eclipse Penumbral / 02h09 - Início do Eclipse Parcial / 03h26 - Início do Eclipse Total / 04h31 - Fim do Eclipse Total / 05h30 - Pôr da Lua