Receita Federal retém joias avaliadas em R$ 1 milhão no Aeroporto Internacional do Recife

As mercadorias apreendidas pela Receita não estavam com nota fiscal correspondente; a Sefaz-PE vai investigar o caso

A Receita Federal (RF) realizou a retenção de uma bagagem despachada que continha joias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão de reais no Aeroporto Internacional do Recife, na noite desta segunda-feira (17). A bagagem tinha como destino Salvador. Segundo a RF, a nota fiscal apresentada não tem correspondência com as joias apreendidas.

A ação ocorreu durante a fiscalização de rotina no aeroporto. Ao notar irregularidades, a Receita notificou o passageiro sobre a retenção. A investigação do caso será continuada pela Diretoria de Operações Estratégicas (DOE), da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE).

Receita Federal apreende joias no aeroporto do Recife - Divulgação/Receita Federal

Os documentos fiscais solicitados durante a abordagem da RF serão analisados nesta terça-feira (18), a fim de identificar a origem das mercadorias, que permanecerão com a Sefaz-PE até que a regularização seja concluída.

Em caso de não comprovação da regularidade fiscal, a Sefaz-PE aplicará a devida autuação, com a cobrança do imposto devido e das penalidades cabíveis.

