Centro Josué de Castro lança nova edição do Projeto Jovens Cidadãos do Mundo

O Centro Josué de Castro lança, na próxima terça-feira (25), a edição 2025 do Projeto Jovens Cidadãos do Mundo. Voltada para estudantes de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, a iniciativa desenvolve jornadas pedagógicas de atualização da obra do cientista pernambucano morto em 1973, referência acadêmica mundial no combate à fome.

A abertura anual será na sede do Centro Josué de Castro, no bairro da Boa Vista, com 30 estudantes dos cursos de Cidadania e Escrita Criativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), moradores do Pina e Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

Durante o evento, os participantes serão apresentados aos principais conceitos da obra do médico e cientista social Josué de Castro, em uma exposição guiada por sua extensa produção, centrada no problema da fome no mundo, que o consagrou como um dos mais notáveis pensadores da Geografia.

Os estudantes acompanharão ainda uma palestra sobre “A vocação dos jovens no mundo atual”, com o psicólogo Aécio Matos, e a exibição do curta-metragem “Das Águas”, que mostra o cotidiano de mulheres e homens que vivem da pesca no Rio Capibaribe, seguida de bate-papo com um dos diretores da produção, Tiago Martins Rêgo.

Para o diretor-presidente do Centro Josué de Castro, o sociólogo José Arlindo Soares, a imersão é importante para despertar na juventude um olhar crítico sobre sua própria comunidade. “A jornada pedagógica ajuda a desenvolver uma percepção mais acurada sobre vulnerabilidade social e de como essa realidade se conecta com o cenário geopolítico nacional e internacional”, destacou.

Jornadas Pedagógicas

Ao longo da edição deste ano, o Projeto Jovens Cidadãos do Mundo espera receber mais de 1 mil estudantes da educação básica da rede pública. As jornadas pedagógicas têm carga horário modelada de acordo com a demanda de cada instituição de ensino participante, variando de 4h até 20h semanais.

Após a conclusão da imersão, será aplicado um questionário para medir a percepção dos participantes em relação aos temas apresentados. Professores de Geografia das turmas participantes do projeto recebem material didático para a abordagem do conteúdo em sala de aula.

Gestores escolares podem saber mais sobre o projeto e agendar a participação através do telefone (81) 3423-2800 ou pelo e-mail cjc@josuedecastro.org.br.