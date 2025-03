São José: entenda a ligação do santo com a safra do milho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São José, padroeiro dos trabalhadores e agricultores, é celebrado nesta quarta-feira (19) e tem um tradição curiosa que influencia no São João

São José era pai adotivo de Jesus Cristo, segundo a fé cristã, e é celebrado em diversos estados do Brasil, em especial pelos trabalhadores da zona rural e agricultores, que expressam devoção pelo santo.

O dia de São José é celebrado no dia 19 de março, nesta quarta-feira, e possui uma tradição relacionada à plantação do milho que será colhido para as festividades de São João.

Tradição do Milho

Segundo a tradição, São José é o protetor das chuvas para os agricultores, por isso, se no dia de 19 de abril chover, significa que a colheita será próspera. Caso não, é possível que a plantação não seja tão boa.

Além disso, o dia de São José também é considerado o dia ideal para plantar o milho que será consumido no São João, levando os devotos a ansiar ainda mais pela chuva no dia do santo.

Vai chover ou não?



De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), nesta quarta-feira (19), é possível que chova de maneira isolada em todo estado, além do céu parcialmente nublado.

História de São José

De acordo com o catolicismo, José é o marido de Maria, mãe de cristo, e foi um carpinteiro humilde, por isso, é considerado justo. Além disso, ao descobrir sobre a gravidez de Maria, José a protegeu e a auxiliou na criação de cristo, se tornando o Guardião da Sagrada Família (Jesus, Maria e José)

Imagem de sagrada família, representados nos presépios - iStock

