Menino de dois anos e irmão são atacados por pitbulls no Recife; criança está em estado grave

Um menino de dois anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, após ser atacado por cães da raça pitbull na casa dele, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na Rua Camponesa, na comunidade Sapo Nu, na noite da terça-feira (18).

Ícaro Miguel Alves de Souza, de 2 anos, e o irmão dele, Kauã Victor Avelino de Barros, de 18 anos - que tentou salvar a criança -, sofreram ferimentos em várias partes do corpo. O jovem recebeu atendimento em uma UPA e já teve alta. Já a criança segue internada em estado grave.

Segundo moradores da comunidade, os pitbulls pertencem ao dono de um ferro-velho localizado na mesma rua da residência das vítimas. Testemunhas relataram que os cães, que são mantidos como vigias do estabelecimento, invadiram a casa e atacaram as vítimas.

Ícaro Miguel teria sido arrastado pelos animais para fora da residência, sofrendo ferimentos graves na cabeça, pescoço e virilha. O irmão dele, Kauã, mesmo sendo atacado, conseguiu reagir e lutar contra os cães para salvar o menino.

A mãe das vítimas, Juliana Souza, relatou o desespero ao ver os filhos gravemente feridos. Em entrevista à TV Jornal, ela descreveu o momento do ataque como uma cena de terror: "Muito difícil, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Foi um ataque muito violento. São animais grandes, e quando pegam, meu amigo, é muita violência."

Tutor dos pitbulls foi identificado, mas liberado pela polícia



Após o ataque, a Polícia Militar foi acionada e localizou o tutor dos pitbulls no ferro-velho. Ele foi conduzido à Central de Plantões da Capital, onde foi ouvido e liberado. Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para investigar o caso, mas não especificou quais punições o tutor dos cães pode enfrentar.

O ataque gerou revolta na comunidade. Moradores da Sapo Nu realizaram um protesto pedindo justiça e medidas de segurança, cobrando punição ao tutor dos cães e mais responsabilidade dos donos de animais de grande porte e comportamento agressivo.

Aumento nos ataques na Região Metropolitana



Casos como esse têm se tornado mais frequentes no Grande Recife. Somente nas últimas semanas, foram registrados ataques no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e Paulista, e na maioria das vezes, as vítimas são crianças, idosos ou outros animais.



