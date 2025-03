Homem é assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Homem de 42 anos foi atingido por mais de dez disparos no Beco do Passarinho, no Centro do Cabo de Santo Agostinho; Polícia apura ligação com tráfico

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (23/03) no Beco do Passarinho, no Centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, o crime ocorreu por volta das 3h30, nas proximidades da residência da vítima. O registro foi feito por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

Identificado apenas como Luciano Pedreiro, o homem foi atingido por mais de dez disparos. A Polícia investiga se ele estava chegando ou saindo de casa no momento do crime.

Polícia apura ligação com tráfico



Ainda segundo as autoridades, há indícios de que o local onde a vítima morava funcionava como um ponto de venda de drogas.

No entanto, a Polícia ainda apura se ele tinha alguma ligação com o tráfico. Não há, até o momento, informações sobre possíveis antecedentes criminais.

O crime aconteceu a poucos metros do batalhão da Polícia Militar do município. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. As investigações seguem em andamento.