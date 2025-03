Programas sociais da Alepe viram modelos para outras Assembleias Legislativas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os programas e ações criados pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para atender gratuitamente a população nas áreas de saúde e autocuidado servirão de modelo para criação de projetos semelhantes na Assembleia Legislativa de Roraima. Os primeiros programas a serem implementados na região Norte do Brasil serão o ‘Alepe Mulher’ e ‘Alepe Cuida’.

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Roraima, o médico Cláudio Linhares de Sá Filho, conhecido como Cláudio Cirurgião (União), conheceu ‘in loco’ a execução do 'Alepe Mulher', em visita à estrutura montada para o programa. A iniciativa institucional, que foi realizada pela Casa na última semana, prestou cerca de 7 mil atendimentos dentro das comemorações do Mês da Mulher.

A visita à Assembleia Legislativa de Pernambuco foi acompanhada pelo primeiro secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes (PSB), e pelo superintendente de Saúde, Wildy Ferreira.



De acordo com o deputado de Roraima, a previsão é que os modelos adotados no 'Alepe Mulher' e 'Alepe Cuida' sejam implementados de forma semelhante na Alepe-RR dentro de 60 a 90 dias. “Nossa ideia é fazer exatamente como a Assembleia de Pernambuco, descentralizar os atendimentos da saúde e levar os serviços não apenas para a capital, mas para as comunidades mais distantes. Levaremos os serviços e ações do Poder Legislativo de acordo com o perfil de cada região, através de parcerias e convênios com outros órgãos, para a atender a população que mais necessita”, afirmou.

O deputado Cláudio Cirurgião revelou ter conhecido os programas de saúde da Alepe durante a conferência promovida, no ano passado, pela União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale), no Rio de Janeiro. Ainda durante a Conferência da Unale, o programa 'Alepe Cuida' ficou entre os finalistas do prêmio 'Assembleia Cidadã', realizado pela entidade, que destaca as boas práticas de saúde e ação cidadã.



Para o superintendente da Saúde da Alepe, Wildy Ferreira, servir de inspiração para outras casas legislativas mostra que o trabalho da Alepe está ganhando visibilidade e credibilidade. “Isso fortalece a Casa também como órgão promotor de saúde, cidadania e direitos dos pernambucanos”, afirmou.