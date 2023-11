"A política é conseguir juntar todo mundo para um interesse comum", diz João Campos sobre encontro com a bancada federal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O encontro teve o objetivo de apresentar as ações prioritárias do município para 2024

Na tarde desta quarta-feira (08), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), se reuniu com a bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, em Brasília. O encontro teve o objetivo de apresentar as ações prioritárias do município para 2024 em busca receber as emendas federais. Na ocasião estiveram presentes os três senadores e de 18 deputados federais.

O socialista defendeu políticas públicas para a educação, saúde, segurança alimentar e acesso a direitos. Priorizando a criação de creches, expansão da Atenção Básica, e a construção de restaurantes populares, cozinhas comunitárias e banco de alimentos. Além disso ele solicitou apoio para construção e manutenção da rede Compaz, defendendo o espaço como uma fonte integrada de diálogo continuado com a comunidade para promover a proteção social.

PROPÓSITO DO ENCONTRO COM JOÃO CAMPOS

"Foi uma reunião muito importante com a bancada federal, deputados e senadores, que ajudam muito Pernambuco e o Recife. E a gente trouxe, nesse período de definição das emendas parlamentares de bancada, um projeto para o Recife: os Centros Arrecifes, que são centros com um pilar central na assistência social, mas com atuação nos territórios mais vulneráveis, com políticas de cultura, de juventude, de esportes, pra que a gente fortalecer a presença do poder público nessas áreas. A gente vai fazer quatro centros já no início do próximo ano e a gente pediu as emendas parlamentares para viabilizar a construção desses centros, que, juntos, totalizam R$ 15 milhões para a gente fazer essa nova ação no Recife junto com a bancada federal", disse o prefeito.

O gestor definiu a ocasião como uma ponte de diálogo permanente e uma parceria constante.

"Aqui nós trouxemos de forma organizada para tratar com a bancada como um todo, com parlamentares que fazem parte da base, mas aqueles também que não fazem parte, mas que desejam ajudar a cidade. A política é isso: conseguir juntar todo mundo para um interesse comum. E esse projeto que a gente traz é nessa direção. Assistência social, com um olhar para a juventude em territórios mais vulneráveis, numa ação concreta para poder viabilizar a cidadania nessas áreas", continuou.

Participaram da reunião os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, além dos deputados federais Augusto Coutinho, Carlos Veras, Clodoaldo Magalhães, Eriberto Medeiros, Fernando Filho, Fernando Monteiro, Guilherme Uchôa Júnior, Iza Arruda, Lucas Ramos, Luciano Bivar, Maria Arraes, Mendonça Filho, Ossesio Silva, Pedro Campos, Renildo Calheiros, Túlio Gadelha e Waldemar Oliveira. O senador Fernando Dueire e o deputado Felipe Carreras estavam em sessão no Congresso no momento do encontro, mas, posteriormente, compareceram ao local da reunião para conversar com João Campos e se informar a respeito de tudo que foi discutido e sobre as prioridades da Prefeitura do Recife.

Confira as ações priorizadas por João Campos:

Aumento de 70% no número de vagas em creches;

Qualificação da estrutura física da rede municipal de ensino;

Investimentos para promover uma grande reestruturação na Saúde;



Equilíbrio das contas públicas;

Ações para mitigar os impactos das chuvas na cidade.

O QUE DIZEM OS PARLAMENTARES

O líder da bancada federal, Augusto Coutinho (Republicanos), destacou que o encontro com o prefeito do Recife foi muito claro e objetivo.

"Ele apresentou o que a prefeitura vem fazendo, ou seja, e ações em áreas, em todas as áreas, em infraestrutura, de educação, de saúde, de alimentação, de enfrentamento à pobreza e tudo que o município precisa. Deu destaque ao Compaz e os novos centros Arrecife", disse.

A deputada Maria Arraes (Solidariedade) afirmou que o dialogo é o alicerce entre os poderes para as demandas de Pernambuco serem atendidas.

"Hoje, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso Estado ouvindo do prefeito João Campos as necessidades específicas do Recife. A gente sabe que é nos municípios onde a vida acontece e uma capital como o Recife enfrenta uma série de desafios que só se vence com união. É vital trabalharmos juntos para promover políticas públicas eficazes em educação, saúde, segurança alimentar e garantia de direitos, entre outras pautas. A bancada federal cumpre o seu papel de parceria nessa construção”, diz a parlamentar.



O senador Humberto Costa (PT) também enxergou no encontro uma oportunidade de dialogo muito boa para discutir as prioridade da capital do Estado.

"Vamos trabalhar por novos projetos e investimentos que são fundamentais para o Recife. No Senado, tenho atuado para garantir uma série de recursos para a cidade. Somente este ano, destinei cerca de R$ 15 milhões em emendas. Ano que vem vamos trabalhar para assegurar ainda mais investimentos para a capital do nosso estado", detalhou.

Já o deputado Clodoaldo Magalhães (PV) destacou o projeto ARRECIFES que conseguiu a adesão de todos os parlamentares.

"O prefeito enfatizou a importância de promover a igualdade de oportunidades por meio de políticas públicas centradas nas populações mais vulneráveis, políticas essas que estão fazendo o Recife avançar nos indicadores sociais. É importante que a bancada pernambucana esteja consciente das ações e continue contribuindo com suas emendas para construir uma sociedade mais justa e com igualdade de oportunidades para todos os seus cidadãos", disse.