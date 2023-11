Auxiliar de João Campos quer dinheiro da Sudene na habitação do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (08.11), o secretário de Habitação do Recife, Ermes Costa, esteve na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para reunião com o superintendente Danilo Cabral. Na pauta do encontro estava a possibilidade de recursos da Sudene para a área de habitação.

"A Sudene é o órgão de fomento do Governo Federal para a região. A conversa com Danilo foi bastante salutar. Estamos desenvolvendo alguns projetos e recebemos o sinal verde de Danilo para apresentarmos em breve", destacou o secretário.

Satisfeito com o encontro, Ermes destacou a competência de Danilo Cabral para conduzir os trabalhos à frente da Sudene. "Danilo é um gestor público experimentado, responsável por alavancar a educação de Pernambuco nos governos de Eduardo Campos. Não tenho dúvidas de que ele fará um brilhante trabalho na Sudene", afirmou o gestor.