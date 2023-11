Armando Monteiro se filia ao Podemos, com a presença de Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-senador Armando Monteiro assinou oficialmente sua filiação ao Podemos, nesta segunda-feira (13). Antes no PSDB, partido da governadora Raquel Lyra, Armando deixou a legenda sinalizando críticas à gestão do partido por parte da tucana, que ainda assim fez questão de acompanhar o ato de filiação do político.

Apesar da boa relação com Raquel, inclusive com apoio formal ao governo, Armando Monteiro deixou o PSDB insatisfeito com a atenção dedicada por Raquel Lyra à legenda em meio à gestão do Estado.

Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-senador disse que Raquel Lyra, que comanda o PSDB em Pernambuco, “ficou muito dedicada às tarefas do governo e o partido ficou em segundo plano” e esse teria sido um dos principais motivos para buscar novos ares políticos.

PRESENÇA DE RAQUEL LYRA

Raquel, acompanhada da vice Priscila Krause (Cidadania), discursou dizendo que Armando sempre foi uma referência. Apesar da mudança de partido, Armando reiterou que a legenda faz parte da base do governo Raquel Lyra.

“O Podemos está mais estruturado que muitos partidos. Em Pernambuco tem uma marca municipalista, cujos dirigentes foram ou são prefeitos. Meu papel é ajudar a fortalecer no plano municipal e defender as causas de Pernambuco. Serei um soldado calejado e curtido pelas lutas”, discursou Armando.

Além da governadora, estiveram presentes o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o presidente da Alepe, Álvaro Porto ((PSDB); os presidentes do MDB, Raul Henry; do PL, Anderson Ferreira; do PRTB, Edinázio Silva; e do Republicanos, Samuel Andrade. Deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos também estiveram presentes.