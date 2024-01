Lula pretende ir à inauguração de escola no RJ batizada em homenagem ao neto Arthur

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, por meio de sua assessoria, que pretende ir à inauguração de uma escola em Belford Roxo, município do Grande Rio, que levará o nome de seu neto Arthur Araújo Lula da Silva. A entrega da escola está marcada para dia 6 de fevereiro, uma terça-feira. Arthur faleceu em 2019, aos 7 anos, vítima de uma infecção bacteriana.

Segundo informa a Prefeitura, a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva terá capacidade para mil alunos e contará com espaços planejados para leitura, vídeo, informática e lazer para alunos e professores.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho (Republicanos), é o responsável pela homenagem. Ele é marido da ex-ministra do Turismo e agora deputada, Daniela Carneiro (União-RJ), que foi exonerada do ministério em julho de 2023.

Após a demissão, Lula fez diversas conversas com o casal, discutindo a liberação de emendas e obras em benefício a seu município, como a construção de um hospital e de um Instituto Federal.

Como parte da agenda de Lula na cidade, a Presidência confirmou que estão previstos a inauguração da unidade do Instituto Federal, a vistoria das obras do Hospital Oncológico da cidade e uma visita ao Complexo Industrial da Bayer.

LULA SE REUNIU COM WAGNER PARA DISCUTIR ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA NA CIDADE

O presidente e o prefeito se reuniram na quarta-feira, 17, para discutir estragos causados pelas fortes chuvas na cidade fluminense. No encontro, Lula garantiu que o governo federal irá ajudar o prefeito, segundo a prefeitura.

Waguinho, que é evangélico e comanda a sexta maior cidade do Rio desde 2017, foi um importante aliado de Lula na reta final das eleições de 2022, devido à influência que exerce na Baixada Fluminense - região com forte presença evangélica. Ele teve reuniões com os dois candidatos à Presidência antes de decidir quem apoiar.

Relembre

Arthur faleceu com apenas sete anos, em 1º de março de 2019. Lula, que na época estava preso na carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba, capital do Paraná, recebeu autorização para se despedir do neto e compareceu ao velório em São Bernardo do Campo (SP). A causa da morte da criança foi uma infecção generalizada causada por uma bactéria.

Essa é a segunda homenagem para Arthur. Em marco de 2023, o prefeito de Rondonópolis (MT), José Carlos Junqueira de Araújo (PSB), anunciou que uma creche em construção na cidade levaria o nome do neto de Lula, que chorou emocionado ao lado da esposa Janja ao saber.

O anúncio foi feito em um evento de entrega de casas na cidade. Na ocasião, o prefeito disse que recebeu a autorização de Janja para conceder a homenagem.