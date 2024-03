Raquel Lyra fortalece corrida eleitoral em Caruaru com pré-candidatura de Rodrigo Pinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento realizado na manhã deste domingo (17) em Caruaru serviu para carimbar a força do atual prefeito do município

Berço político da governadora Raquel Lyra, Caruaru celebrou a parceria entre os chefes dos Executivos Estadual e Municipal, que outrora fizeram parte da mesma chapa, como prefeita e vice-prefeito. Neste domingo (17), a gestora oficializou a pré-candidatura de Rodrigo Pinheiro, que disputará a reeleição na cidade pelo PSDB.

Ao todo, o time tucano na Capital do Forró contará com um grande reforço: serão 11 vereadores com mandato disputando a reeleição junto ao grupo do atual prefeito e pré-candidato à reeleição. A governadora Raquel Lyra discursou sobre os desafios que Rodrigo Pinheiro terá até a reeleição, lembrando das dificuldades de gerir um município do tamanho de Caruaru.

"Precisamos falar de futuro. Se estivesse tudo pronto, não seria necessário uma nova pré-candidatura sua, não estaríamos aqui falando da sua reeleição. Digo aqui que você está pronto para assumir esse compromisso com a força do voto de Caruaru (...) O PSDB é o partido que mais vai crescer em Pernambuco nesta eleição, e crescerá tendo Caruaru como referência", declarou Raquel Lyra.

PRIORIDADE DO PSDB EM PERNAMBUCO

Rodrigo Pinheiro, que será uma das prioridades do PSDB em Pernambuco nestas eleições municipais, deu o pontapé inicial na sua pré-campanha ressaltando que seguirá construindo um projeto em torno de Caruaru.

"Tudo o que a Câmara e a Prefeitura de Caruaru fizeram e fazem tem como foco resultados para a população. Nossa gestão dialoga com todos os setores da nossa sociedade e queremos dar continuidade a esse projeto. Junto à governadora, queremos continuar construindo pelos caruaruenses", ressaltou o gestor.

Representando a chapa de vereadores, o presidente da Câmara dos Vereadores de Caruaru, Bruno Lambreta, destacou que o grupo seguirá muito unido para a corrida eleitoral.

"O nosso projeto todo está reunido aqui e o compromisso desse grupo é um só: cuidar do povo caruaruense. Não é à toa que foi por aqui que Raquel começou e hoje tem o dever de cuidar de todos os pernambucanos", afirmou.

FORTALECIMENTO DOS TUCANOS

O presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, voltou a reforçar que o partido continuará na missão de apoiar a reeleição de Rodrigo Pinheiro.

"Para mim, estar aqui em Caruaru hoje é uma grande alegria. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui, governadora, que começou a sua trajetória como gestora pública. Você transformou a cidade assim como está transformando Pernambuco. No primeiro dia enquanto presidente do PSDB, fiz questão de vir a Caruaru e dar as mãos a Rodrigo e dizer que estaríamos juntos e aqui estamos, lançando a sua pré-candidatura reeleição", pontuou.