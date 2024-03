Alckmin: Pesquisa é retrato de momento; governo é fiel ao que falou na campanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alckmin previu que os setores de serviços e indústria devem impulsionar o PIB neste ano, à medida que a agropecuária sofre com efeitos do clima

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, relativizou o resultado de levantamento divulgado nesta quinta, 21, pelo Datafolha, mostrando que a reprovação ao governo Lula cresceu a 33%, tecnicamente empatada com a aprovação (35%).

"Pesquisa é retrato de momento. O governo está sendo fiel ao que falou no período eleitoral", afirmou, após inauguração do Cápsula, Centro de Inovação Senac RJ, no centro do Rio.

Alckmin destacou alguns pilares da atual gestão, como a defesa da democracia e o desenvolvimento inclusivo, com sustentabilidade e com estabilidade e previsibilidade. Para ele, isso possibilidade a criação de um ambiente de segurança jurídica, o que atrairá investimentos.

A indústria deve impulsionar o PIB neste ano

Ele destacou que a Câmara aprovou, nesta semana, o projeto da depreciação acelerada, de autoria do Executivo, que concede incentivo fiscal na depreciação de máquinas e equipamentos novos incorporados ao ativo de empresas de setores a serem definidos por decreto. O texto segue para apreciação do Senado.

"Objetivo é estimular renovação de máquinas e equipamentos para aumentar investimentos e melhorar a produtividade e competitividade", disse.

Ele lembrou ainda que o governo enviou ao Congresso, em regime de urgência, o projeto que institui o Programa Mover, criado por medida provisória em dezembro de 2023. O documento prevê créditos financeiros para que as empresas invistam em descarbonização. Os incentivos serão de R$ 3,5 bilhões em 2024.