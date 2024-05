Ex-presidente da Jucepe no governo Raquel assume Secretaria de Segurança Cidadã do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-presidente da Jucepe no governo Raquel Lyra (PSDB) Gabriel Cavalcante assume a Secretaria de Segurança Cidadã do Recife. Ele chega para substituir o ex-secretário Murilo Cavalcanti. A confirmação foi feita pelo prefeito do Recife, João Campos, nesta terça-feira (7). Gabriel Cavalcante é nome ligado ao MDB, que tem desembarcado do governo.

"Agradeço muito a Murilo pela contribuição valiosa que nos deu durante todos esses anos e estou feliz com o ingresso de Gabriel no comando de uma pasta tão estratégica para nós. Tenho certeza de que cumprirá um belo papel e seguirá avançando no trabalho exitoso e premiado do Compaz", afirmou João.



GABRIEL E O ESPAÇO DO MDB

Natural do município de Petrolina, Gabriel Cavalcante é formado em Publicidade e Propaganda e já atuou no Conselho Fiscal do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), entre 2016 e 2017, além do Conselho de Administração do Complexo Portuário de Suape, em 2017 e 2018. No ano de 2023, assumiu a presidência da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe).

"Para mim é uma enorme alegria fazer parte do time do prefeito João Campos. Substituir Murilo não é fácil, afinal, são 11 anos de um trabalho magnífico. O objetivo é continuar com as políticas públicas, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro das comunidades para fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais pertencentes a esses equipamentos tão extraordinários que nós temos na cidade do Recife", afirmou o novo secretário.

Cavalcante foi exonerado da presidência da Jucepe. O seu nome é ligado ao presidente estadual do MDB, Raul Henry, e sua saída do governo representou o afastamento da legenda da base do governo. Agora, na prefeitura, acena para aproximação dos emedebistas ao prefeito João Campos.

SAÍDA DE MURILO

Murilo Cavalcanti, por sua vez, foi o responsável pela concepção e modelo de gestão da Rede dos Centros Comunitários da Paz no Recife, espaços dedicados à promoção da cidadania, educação, cultura de paz e não violência. À frente da pasta há pelo menos 11 anos, Murilo agradeceu a oportunidade.

"É somente esse sentimento de gratidão e dizer até breve. Só tenho a agradecer pela oportunidade de construir a política pública mais premiada do Brasil, que é a Rede Compaz. Hoje, Recife é um exemplo de cidadania e o modelo da Rede Compaz serve de inspiração para outros estados. Eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar sobre o Compaz a convite de prefeitos, de governadores e até do presidente Lula", destacou.