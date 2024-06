Miguel Coelho fala sobre decisão de Mendonça Filho em apoiar pré-candidato do PSD

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mendonça Filho declarou apoio a Daniel Coelho à prefeitura do Recife, enquanto a Executiva Nacional do União Brasil anunciou o apoio a João Campos

Na manhã desta sexta-feira (31), o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB), disse compreender a decisão do deputado federal, Mendonça Filho (UB), em apoiar a pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) à prefeitura do Recife, enquanto o União Brasil decidiu apoiar a reeleição de João Campos (PSB). As declarações do político foram realizadas em entrevista à Rádio Folha.

“Compreendo a decisão do deputado federal Mendonça Filho de se licenciar, até por uma questão de coerência, de história de posicionamento que ele sempre teve ao longo de uma vida. Tanto eu como João comungamos de valores e princípios da política muito similares, que a política é a arte do diálogo, a esperança é a última que morre, então sempre tentei trazer Mendonça para enxergar essa perspectiva de projeto para 2024, mas a gente respeita a decisão dele, isso faz parte do jogo”, disse Coelho.

Os anúncios ocorreram na quarta-feira (29). Mendonça Filho, além de declarar apoio ao pré-candidato da governadora Raquel Lyra, anunciou uma dissidência e solicitou licenciamento da direção municipal do União Brasil.



Já o União, declarou oficialmente o apoio a João Campos. A declaração ocorreu após reunião realizada em Brasília. A direção nacional do partido anunciou o alinhamento à reeleição do gestor.