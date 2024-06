"Fico feliz com o apoio de Mendonça ao projeto de Raquel", diz Daniel Coelho sobre anúncio do deputado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o deputado federal, Mendonça Filho (UB), anunciar nesta quarta-feira (29), apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) à prefeitura do Recife, o atual secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco agradeceu.

“Fico feliz com o apoio de Mendonça ao projeto de Raquel e a nossa pré-candidatura. Sempre com votações expressivas no Recife, Mendonça é uma liderança que agrega. Vai nos ajudar muito”, disse Daniel Coelho em entrevista ao Jornal do Commercio.

Mendonça também anunciou o afastamento da direção municipal do União Brasil, durante o processo eleitoral. A decisão foi pela discordância da escolha da executiva nacional da sigla em apoiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Sempre tive lado. Todos sabem que sou aliado da governadora Raquel Lyra e, também, das minhas divergências históricas com o campo da esquerda. Discordo da decisão da executiva nacional e, por isso, passo a ser dissidente do partido no processo eleitoral do Recife”, afirmou o deputado.