Na abertura do São João de Caruaru, Raquel Lyra anuncia queda de mortes em Pernambuco

Governo estadual diz que redução dos crimes foi registrada no mês de maio, em comparação ao mesmo período do ano passado

A governadora Raquel Lyra participou, nesse sábado (1º) da abertura de shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião, segundo a assessoria do governo estadual, ela anunciou que as mortes violentas intencionais tiveram redução de 12% em maio, em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas a gestão não divulgou o número de crimes registrados no último mês.

O governo de Pernambuco informou que houve aumento de 25% no número de plantões extras dos policiais durante o São João de Caruaru, em comparação com o ano passado. O investimento em fomento para o São João de Caruaru, este ano, foi de R$ 4,5 milhões - R$ 500 mil a mais do que em 2023.

A vice-governadora Priscila Krause também prestigiou a noite de abertura em Caruaru.

"Fizemos uma festa segura no ano passado e, eu tenho certeza, este ano será mais seguro ainda. Convido a todos, não só de Pernambuco, mas do Nordeste e do Brasil, para curtirem o nosso São João. É uma festa para a família inteira em cada lugar do nosso Estado”, declarou Raquel Lyra.

A festa está sendo monitorada com câmeras e drones, que serão analisados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado esta semana no município. Os registros de ocorrências poderão ser feitas pela população em uma delegacia móvel, instalada no polo principal da festa, e também no plantão da 14ª Delegacia Seccional.

"Em cada canto do nosso Estado temos festejos juninos que, além de proporcionar muita alegria para o nosso povo, também trazem desenvolvimento e oportunidade de emprego e renda para a população", ressaltou a vice-governadora Priscila Krause.

A Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, por meio da Empetur, diz que 75% do valor investido pelo Estado em fomento nas festividades juninas, seja qual for o município apoiado, deve ser utilizado para contratação de artistas da região, como forma de valorizar a cultura nordestina e incentiva a economia criativa.

A Capital do Forró estará em festa até o dia 29 deste mês, atraindo milhares de turistas. "O nosso São João já é conhecido nacionalmente e, principalmente, pelo tratamento primordial na segurança. Isso só é possível graças ao investimento feito pelo Governo do Estado nas forças operativas de segurança", disse o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

ESTRADAS

A Operação Lei Seca e o Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (Cepam) vão atuar de forma integrada durante o período junino em quatro municípios: Recife, Caruaru, Arcoverde e Petrolina. Juntos, eles vão promover ações de fiscalização e educação, por meio de blitze com a participação de agentes da Secretaria Estadual de Saúde, do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e da Polícia Militar de Pernambuco.

A FESTA

O início dos shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga é a parte mais aguardada dos festejos, que, oficialmente, começaram desde o dia 19 de abril, com uma programação de shows na zona rural do município, denominada de São João na Roça - encerrado na sexta-feira (31).

Além do Pátio de Eventos, ocorrerão shows em mais dois polos (Alto do Moura e Azulão). O São João de Caruaru será encerrado no dia 29 de junho, completando 72 dias de festa.