Chapa do PP em Paulista anuncia vice

A pré-candidata do PP em Paulista, Lívia Álvaro, anunciou o nome que irá ocupar a vaga de vice em sua chapa, no início desta semana. O escolhido foi o advogado e empresário Carlos Queiroz.

De acordo com a política, Carlos tem um forte atuação na defesa da gestão pública e empresarial, pautado pelo Compliance. Além disso, o empresário faz parte do Trade do Litoral Norte, um grupo de empresários focados no desenvolvimento sustentável do turismo do litoral norte.

“A vinda de Carlos reforça ainda mais o nosso compromisso com a renovação política e principalmente com a construção de uma Paulista mais sustentável e humana” afirma Lívia.

O anúncio aconteceu ao lado do Deputado Federal, Eduardo da Fonte e do Deputado Estadual Cleiton Collins.

“Lívia e Carlos juntos irão trazer as renovações que Paulista tanto precisa”, declara o Da Fonte.

Projetos da pré-candidata para o município

Lívia declarou à reportagem do Jornal do Commercio que a motivação de sua pré-candidatura “é o sentimento de abandono” que observa na cidade.

“Queremos mudar essa realidade, implementando uma gestão contínua, com participação real da população, comprometida com o desenvolvimento sustentável e real. Acredito que, com uma administração transparente, dedicada, que ouve e valoriza as pessoas, podemos transformar nossa cidade e proporcionar uma vida digna e próspera e inclusiva para todos os cidadãos”, frisou a progressista.

Entre as propostas detalhadas pela política, à nossa reportagem, estão a busca por sustentabilidade, melhorias na educação e na saúde.

Além disso, Lívia afirma ter projetos para segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Conheça Lívia

Lívia Álvaro cresceu na rua Gameleira, bairro de Paratibe, em Paulista.

A política é graduada em Serviço Social pela UFPE, em 2003 e em Direito na FOCCA, em 2015.

Em 2017 se tornou Comissária de Polícia Civil, atuando diretamente na prevenção da violência de crianças e adolescentes do Paulista.

Lívia também já atuou como Secretária de Direitos Humanos e Planejamento e Gestão Estratégica de Olinda.