João Campos foi desrespeitoso com o PT e pode ficar sem apoio da militância, diz João Paulo à Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após o prefeito João Campos (PSB) se encontrar com o presidente Lula (PT), na quarta (29), para avisar que não entregaria o posto de vice de sua chapa a um petista, o deputado estadual João Paulo Lima (PT) afirmou que o socialista tem sido desrespeitoso com o partido e pode 'levar, mas não ganhar', se referindo ao apoio da militância do PT.

"O poder não pode subir à cabeça. A forma humilhante e desrespeitosa com que ele [João Campos] vem tratando o partido é muito ruim para ele e para o PT", disparou João Paulo em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal nesta sexta-feira (31).

Presidente Lula (PT) e prefeito do Recife João Campos (PSB) em encontro no Palácio do Planalto - RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO

"Essa relação tem que mudar, sob o risco de acontecer o mesmo que na eleição para o governo, com Danilo Cabral: onde a direção aprovou o apoio, mas a base do partido não votou no candidato", disse o deputado, relembrando a disputa de 2022, quando o PSB recebeu o apoio de Lula, mas a militância rumou com Marília Arraes (Solidariedade).

Durante a entrevista, João Paulo, que foi prefeito do Recife por dois mandatos, voltou a defender a importância de uma candidatura petista na cidade, ainda que esta não saísse vitoriosa na disputa.

"Seria muito importante ter uma candidatura do PT, talvez nem ganhasse, por causa da popularidade do prefeito, assim como eu disputei a eleição com Geraldo Julio [ex-prefeito do PSB] e perdi. Eleição está para ganhar ou perder", pontou o deputado.

'JOÃO CAMPOS SONHA EM SER PRESIDENTE'

A aliança entre o PSB e o União Brasil, que conta com uma 'permuta de apoios', levando os socialistas a votarem no candidato do UB à presidência da Câmara, deputado Elmar Nacimento (BA), também foi duramente criticada por João Paulo.

"Essa articulação que se deu agora com o União Brasil é para emparedar Lula. O prefeito garantiu que os deputados do PSB vão votar em Elmar, que é uma candidatura para atrapalhar o presidente Lula e inviabilizar o governo do PT, que tem ajudado tanto o Recife", disparou o deputado estadual.

A foto do acordo entre União Brasil e PSB - GENILSON FRAZÃO

Na avaliação de João Paulo, que lembrou sua experiência política em Pernambuco, a estratégia do PSB ao apoiar Elmar visa teria relação com o desejo de João Campos em se projetar como virtual candidato à Presidência da República.

"Quando a gente vê essa relação de João com a presidência da Câmara, será que já não uma tentativa de enfraquecer ainda mais governo do presidente Lula, já que ele sonha em ser presidente da República?", questionou o petista.