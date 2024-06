João Campos informa a Lula que não terá um vice do PT em 2024, diz jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em encontro no Palácio do Planalto, prefeito do Recife teria confessado que não deixaria a Prefeitura em 2026 caso o vice fosse do PT

O encontro entre o prefeito do Recife João Campos (PSB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa quarta-feira (29), rendeu novidades sobre o futuro da chapa do socialista que busca a reeleição neste ano.

De acordo com a Coluna do Estadão, publicada nessa quarta-feira (29), João Campos teria indicado a Lula que não vai escolher um nome do PT para a vaga de vice.

O espaço de vice-prefeito tem sido bastante cobiçado no Recife pela possibilidade de Campos disputar a eleição estadual de 2026 para o Governo de Pernambuco. Assim, caso conseguisse a vaga, o PT poderia assumir a Prefeitura com a saída do socialista para a disputa.

Na conversa, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o prefeito teria confessado que não deixaria a prefeitura em 2026 caso o vice fosse do PT - legenda que já tentou retomar a Prefeitura em diversas ocasiões, como em 2016 e 2020.

PT deve continuar com João mesmo sem vice

Contudo, o PT deve apoiar a reeleição do socialista mesmo sem a vice para garantir que o PSB e Campos estejam no palanque de Lula em 2026.

Os nomes cogitados para a vice pelo PT eram o deputado federal Carlos Veras e o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais, Mozart Sales.

Quem será o vice de João Campos?

Nos bastidores, comenta-se que o prefeito da capital pernambucana deseja um secretário da atual gestão para a vice.



Alguns nomes já foram ventilados na imprensa, como a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB), o secretário de Planejamento, Felipe Matos (Republicanos), a secretária de Finanças, Maíra Fischer (União Brasil), e o chefe de gabinete, Victor Marques. (PCdoB).

Esses secretários, que eram filiados ao PSB, trocaram de partido para uma possível entrada na chapa. Todos eles são reconhecidos como bons gestores pelo prefeito.