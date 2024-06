Marília Arraes indica novo secretário executivo de Inovação do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (10), o jornalista Ed Ruas assumiu a Secretaria Executiva de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife. A indicação do nome para a pasta foi da presidente do diretório estadual do Solidariedade, Marília Arraes. A confirmação foi feita pelo prefeito João Campos (PSB), na ocasião em que recebeu o comunicador e Marília.

Ruas tem experiência na gestão pública da capital através da coordenação de programas e políticas de eventos.



“Estamos reforçando a nossa equipe com o jornalista Ed Ruas, que chega para assumir o comando da Secretaria Executiva de Inovação Urbana. Ed conta com o nosso apoio e também a confiança da ex-deputada federal Marília Arraes, que é uma grande incentivadora do urbanismo social. Com a sua experiência em gestão pública, Ed vai nos ajudar a dar seguimento a programas exitosos como o Mais Vida, Colorindo o Recife e o Tá Aprumado. Desejo sucesso na missão e foco no trabalho”, ressaltou João Campos.





Na pasta, Ed Ruas terá a missão de promover soluções urbanas e criar políticas públicas que reinventem a relação do cidadão com a cidade. Estão entre os programas de destaque o Mais Vida, Colorindo o Recife e o Tá Aprumado.

“A Secretaria de Inovação Urbana tem um papel primordial para o Recife e eu chego com a confiança do prefeito e de Marília Arraes para, em conjunto com a equipe da pasta, trabalhar para seguir imprimindo o ritmo de entregas tão bem sucedidas”, enfatizou.