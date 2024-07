Federação do PT, PCdoB e PV realizará Convenção Municipal para homologar candidaturas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O encontro do grupo eleitoral e parlamentar ocorrerá no próximo dia 20 de julho, no Recife. Candidato a vice de João Campos pode ser da federação

A menos de três meses das eleições municipais, a Federação Brasil da Esperança (FÉ BRASIL) - que integram os partidos PT, PCdoB e PV - vai se reunir na próxima quinta-feira (11) para discutir sobre a realização da Convenção Municipal, prevista para ocorrer no sábado (20), no Recife. Em pauta, o grupo eleitoral e parlamentar pretende homologar as candidaturas dos postulantes a vereador, além de ratificar a aliança de apoio à candidatura do prefeito João Campos (PSB), que busca a reeleição.

Apesar de ainda não ter definido se o candidato a vice na chapa de João Campos (PSB) será de um dos partidos da Federação, o presidente do PT Pernambuco segue acreditando que um acordo será selado. "A FÉ Brasil reafirma o seu compromisso em apresentar nomes comprometidos com os interesses do povo pernambucano, fortalecendo o cenário político local com ideias plurais e coletivas".

Dois nomes da federação estariam cotados na disputa para compor a chapa majoritária de João Campos como vice: Mozart Sales (PT) e Victor Marques (PCdoB). A definição precisa ocorrer até o próximo dia 20 de julho, data para homologação dos nomes.

O Partido dos Trabalhadores também pretende apresentar na Convenção Municipal seus 15 nomes que vão concorrer na eleição para vereador. Já o Partido Verde contará com 14 pré-candidatos, na chapa proporcional, e o PCdoB apresentará 9 nomes.