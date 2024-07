Nikolas Ferreira vem ao Recife no próximo sábado para evento do PL Jovem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), uma das maiores lideranças nacionais do bolsonarismo, estará no Recife no próximo sábado (13) para participar do encontro do PL Jovem, o diretório do partido destinado à juventude. O evento será realizado às 9h, no Clube Internacional, no bairro da Madalena.

Também estarão presentes o ex-ministro e pré-candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado Neto, o deputado federal Pastor Eurico, os deputados estaduais Abimael Santos e Alberto Feitosa, além do presidente estadual do partido, Anderson Ferreira.



O evento deverá contar com palestras e pronunciamentos dos políticos para apresentar pré-candidaturas na eleição no Recife, com foco na juventude de direita da capital.

Esse tipo de encontro é visto como uma estratégia do Partido Liberal para atingir públicos diversificados. Outras vertentes, como o PL Mulher, encabeçado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o PL 60+, buscam a atenção do público feminino e incentivar a participação de idosos na política, respectivamente.

A expectativa é de que Nikolas chegue ao Recife na sexta-feira anterior ao evento, dia 12. A agenda dele ainda está sendo fechada.

Nas redes sociais, o deputado mineiro apareceu ao lado de Gilson Machado Filho, herdeiro do ex-ministro, durante o CPAC 2024, evento conservador realizado no último fim de semana em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

"Você é igual ao seu pai, sabe tocar sanfona? É o pai tocando sanfona e ele tocando negócios. 'Tamo' junto Recife", disse Nikolas em tom de brincadeira com o filho de Gilson Machado, que confirmou a presença do deputado no evento em Pernambuco.

"Presença mais que confirmada no evento dia 13 de julho. Contem comigo para ser a mudança em nossas eleições municipais", escreveu Gilson Filho, que é pré-candidato a vereador no Recife.

Também participarão do encontro o pré-candidato a vereador do Recife, Netinho Eurico, o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto, e o representante do movimento conservador "Juventude Patriota", Alessandro Sarmento.



Nikolas Ferreira foi o deputado estadual mais votado nas Eleições 2022, com 1,47 milhão de votos, representando o estado de Minas Gerais. Com ampla presença nas redes sociais, ele se tornou uma das principais vozes do bolsonarismo e da direita brasileira. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar preside a Comissão de Educação e já se envolveu em polêmicas, como quando vestiu uma peruca para fazer uma pregação contra o feminismo.