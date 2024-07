Roberta Arraes vai assumir cadeira deixada por Cleiton Collins na Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pré-candidata a prefeita de Araripina já foi deputada por dois mandatos. Collins pediu licença para coordenar campanhas do PP no estado.

A ex-deputada estadual e pré-candidata à prefeitura de Araripina, Roberta Arraes (PP), assume na próxima sexta-feira (12) a cadeira deixada pelo Pastor Cleiton Collins (PP) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O parlamentar se afastou do mandato para coordenar a campanha eleitoral do Partido Progressista no estado.

Natural da Paraíba, Roberta Arraes já foi deputada estadual por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Nas eleições do ano passado, ela recebeu 42.778 votos, mas não foi eleita, ficando nas suplência do PP.

Além da Alepe, ela já coordenou a 23ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Araripina, no ano de 2006, quando foi conduzida ao posto por Eduardo Campos, e também foi Assessora Especial do governo de Pernambuco em 2014, onde ficou até ingressar na Alepe.

"Estamos felizes em assumir a cadeira na Assembleia e vamos aproveitar o tempo para fazer o que fizemos nos últimos mandatos, que é ir em busca de destravar e acelerar os investimentos para nossa região, em especial para Araripina", declarou Roberta ao JC.

Ela contou que vai conciliar o mandato como deputada com as agendas como pré-candidata em Araripina, que deverão ser intensificadas nos próximos dias.



"Vamos colher demandas da população e tentar trazer soluções imediatas, de curto prazo, não visando resultado eleitoral, mas, sim, o nosso legado de trabalho e entregas", afirmou.

A cerimônia de posse vai ocorrer às 10h, no gabinete do presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB). Vários aliados já confirmaram presença. O presidente do PP em Pernambuco, Eduardo da Fonte, deve prestigiar o evento.

Collins na coordenação de campanha



O deputado Cleiton Collins pediu licença do cargo de deputado no dia 8 de julho, com efeito retroativo ao primeiro dia do mês. Ele ficará afastado por 130 dias enquanto coordena de forma geral as campanhas majoritárias do PP em todo o estado. O partido terá 80 candidaturas na votação de outubro.

Eduardo da Fonte disse que Collins é uma liderança consolidada no estado. "Estamos confiantes de que, sob sua coordenação, nossas campanhas alcançarão grandes resultados", declarou o presidente do diretório estadual.

Ao falar sobre sua atuação nas campanhas do PP, Collins confirmou que o partido cogita lançar a candidatura da sua esposa, a vereadora Michelle Collins (PP), à prefeitura do Recife, batendo de frente com João Campos (PSB) e dividindo votos da direita, que está capitaneada por Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD), candidatos de Bolsonaro e Raquel Lyra, respectivamente.

Michelle, vale lembrar, se licenciou da Câmara Municipal do Recife e assumiu o cargo de deputada federal no início do mês, ficando no lugar de Clarissa Tércio, que vai disputar a prefeitura de Jaboatão.

"O PP vem com nomes fortes como o de Clarissa Tércio em Jaboatão, um lugar que conheço bem e sei as necessidades, como em Recife, que tem a grande possibilidade da candidatura da missionária Michele Collins, em Ipojuca, com a Adilma Lacerda, e em cidades do interior. Estou à disposição do partido para fazer o melhor para os municípios pernambucanos”, declarou Collins.