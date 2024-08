Eleito por unanimidade, Defensor Público-Geral Henrique Seixas será reconduzido ao cargo para o biênio 2024/2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cerimônia de recondução e a posse do novo presidente da ADEPEPE, Clodoaldo Battista, será nesta sexta-feira (26), no auditório da ESMAPE

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco realizará, nesta sexta-feira (26), no Auditório Principal da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE), no Recife, a cerimônia de recondução do Defensor Público-Geral Henrique Seixas para o biênio 2024/2026 e a posse do novo presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE), Clodoaldo Battista.

Eleito por unanimidade, o Defensor Público-Geral Henrique Seixas afirma que é com grande honra e profundo senso de responsabilidade que assume, por recondução, o cargo de Defensor Público-Geral de Pernambuco.



“Agradeço imensamente pela confiança depositada em mim através dos votos de cada um dos colegas. Essa recondução é um reflexo do trabalho coletivo e da determinação que temos demonstrado ao longo do último biênio. Fizemos uma gestão presente, participativa, democrática, com olhar atento e de muito trabalho, fincada em alguns pilares estratégicos da Governança: Eficiência Operacional, Inovação Tecnológica e Administrativa, e Ampliação dos Meios de Acesso pelos Assistidos”, afirmou Seixas.

Segundo o novo presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE), Clodoaldo Battista, é um momento de celebração da democracia, uma vez que essas instituições estão umbilicalmente ligadas ao sentimento democrático de acesso à justiça e de promoção do bem comum de toda a nossa coletividade.

“Aguardamos com muita alegria, entusiasmo e satisfação a celebração da solenidade de posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal e Consultivo da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Pernambuco. Ocasião que se dará também com o mesmo sentimento a solenidade de posse de recondução do nosso Defensor Público-Geral, Henrique Seixas”, frisou Clodoaldo.