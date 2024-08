MDB oficializa apoio à reeleição de João Campos em Convenção no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O MDB realizou, nesta sexta-feira (26), sua Convenção Municipal do Recife. Na ocasião, o partido formalizou apoio à reeleição do prefeito João Campos (PSB) e apresentou sua chapa de candidatos a vereador. Serão 25 homens e 13 mulheres na disputa pela legenda emedebista, entre eles os parlamentares Samuel Salazar e Tadeu Calheiros, e o ex-secretário municipal de Segurança Cidadã Murilo Cavalcanti.

Presidente estadual do partido, Raul Henry afirmou que a aliança com o PSB é uma posição política absolutamente natural e previsível. “Tivemos uma participação destacada na gestão de João Campos, liderando o projeto do Compaz. Além disso, João honrou a confiança do povo do Recife, obtendo a maior aprovação dentre todos os prefeitos de capital do Brasil. Nada mais natural que seja esse o nosso caminho”, disse.

O dirigente também comemorou a força e a competitividade da chapa de vereadores que, segundo contas internas, deve conquistar pelo menos quatro assentos na Câmara do Recife.

Como não poderia comparecer à Convenção, nesta sexta-feira, por ter uma viagem previamente agendada, João Campos fez questão de ir à sede do MDB, na tarde de quinta-feira (25), para agradecer à chapa e à direção do partido pelo apoio recebido. “O que estamos celebrando aqui é mais um capítulo de algo que foi construído lá atrás, com Jarbas (Vasconcelos) e Eduardo (Campos), inegavelmente as duas maiores lideranças políticas de Pernambuco deste século”, discursou.

No encontro da quinta também estiveram presentes a deputada federal Iza Arruda e o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto Arruda, que fazem parte da executiva estadual do MDB.

A direção municipal da sigla é composta por: Gustavo Carneiro Leão, Thales Cabral, Adriana Vasconcelos, Patrícia Noblat e Petrônio Siqueira.