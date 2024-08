Pré-candidato a prefeito, Daniel Coelho critica situação das áreas de risco do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Daniel Coelho, pré-candidato à Prefeitura do Recife pelo Partido Social Democrático (PSD), apontou para uma possível falta de ação da gestão municipal em relação a áreas de risco.



Em sua fala, ele resgatou a tragédia de 2022, que resultou na morte de mais de 130 pessoas na Região Metropolitana do Recife (RMR). “Em 2022, ano da tragédia, a Prefeitura investiu apenas R$ 74 mil em geomantas, bem menos do que na gestão do antecessor Geraldo Julio, que em 2020 investiu R$1.245.804,19 nesta forma de contenção de barreira. Isso demonstra um completo descaso com a vida das pessoas”, critica Daniel.

O político lista dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que o Recife é a quinta cidade do Brasil com maior número de pessoas vivendo em situação de risco, sendo 206 mil pessoas que vivem em 21 áreas de alto risco, 35% das famílias recifenses moram em áreas de morro.

"Ao longo dos anos, pouco investimento foi realizado em obras de contenção e drenagem, além da ausência de políticas públicas de prevenção e assistência social”, comenta o pré-candidato.

Convenção Partidária

Neste sábado (3), Daniel Coelho, oficializará sua candidatura no tradicional Clube das Pás, localizado na Rua Odorico Mendes, Campo Grande. O candidato da governadora Raquel Lyra já teve mandatos como vereador, deputado estadual e federal, além de ter exercido a função de Secretário Estadual de Turismo.