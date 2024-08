União Brasil oficializa apoio a Zé Queiroz em Caruaru e quer Raffiê Dellon na vice

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Raffiê disputa a vice de Zé Queiroz com o ex-senador Douglas Cintra (PSB). Convenção do pedetista será realizada no próximo domingo.

O diretório do União Brasil de Caruaru oficializou apoio à candidatura de Zé Queiroz (PDT) na disputa pelo cargo de prefeito da cidade, em convenção realizada na noite da última quinta-feira (1º), no Citi Hotel Premium. O evento contou com a presença do pedetista e do presidente estadual da legenda, Wolney Queiroz.

O União Brasil também reforçou a indicação do nome do secretário Raffiê Dellon ao cargo de vice-prefeito, mas a decisão só será anunciada na convenção do PDT, marcada para o próximo domingo (4), às 15h, no Polo Caruaru. O nome do ex-senador Douglas Cintra (PSB), que estava no evento, também é ventilado para o posto.

Ainda ontem, o União Brasil também anunciou a pré-candidatura de 24 nomes para o cargo de vereador do município.

Leia Também Presidente nacional do PSDB prestigiará convenções no Grande Recife e em Caruaru neste final de semana

Na convenção, Raffiê disse que "o povo está chamando Zé Queiroz pela quinta vez" para comandar a cidade. O vice-presidente estadual do partido, Josafá Almeida, que também é prefeito de São Caetano, no Agreste, discursou em apoio ao candidato do PDT.

"Você precisa revigorar a vontade de viver em Caruaru, de se orgulhar de ser de Caruaru. E hoje, com sua experiência e dinamismo, não tenha dúvida, o senhor será de novo tido como o maior prefeito da história de Caruaru", disse.

Wolney Queiroz agradeceu o apoio recebido pelo União Brasil. "É uma convocação feita pelo povo de Caruaru. A cidade precisa de alguém que possa olhar na frente, que possa ver uma Caruaru no futuro", disse o dirigente.

Além do União Brasil, a chapa de Zé Queiroz também tem apoio da federação PT, PV e PCdoB, Republicanos e PSB. O prefeito João Campos, inclusive, estará na convenção do PDT em Caruaru, o que amplia os rumores da indicação do socialista Douglas Cintra para a vice.

Imbróglio

Raffiê Dellon chegou a ser anunciado como pré-candidato a prefeito de Caruaru pelo União Brasil. Em abril, contudo, o diretório municipal anunciou anunciou a retirada da candidatura, mas o então pré-candidato, na ocasião, negou que seu nome estivesse fora do páreo.

Na época, o diretório municipal do partido estava passando por transição de comando e cravou que apoiaria a chapa de Zé Queiroz.

Raffiê, contudo, negou que estivesse deixando sua candidatura naquele mês. "Permanecemos com a pré-candidatura e com a chapa proporcional toda completa. Os destinos da questão local será tratada pela executiva nacional do partido", apontou ele, em abril.

No início de julho, a executiva nacional emitiu um comunicado reafirmando apoio a Zé Queiroz, com anuência dos diretórios estadual e nacional, e colocou o nome de Raffiê à disposição para a vice.