Presidente nacional do PSDB prestigiará convenções no Grande Recife e em Caruaru neste final de semana

Marconi Perillo desembarca, neste sábado (3), no Recife, para participar de eventos de pré-candidatos do partido e fortalecer a imagem da legenda

No último final de semana das convenções partidárias, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, marcará presença em Pernambuco para participar de diversos eventos de pré-candidatos do partido, acompanhando a governadora Raquel Lyra, o presidente estadual da legenda, Fred Loyo, e toda a comitiva tucana.

Marconi desembarca neste sábado (3), no Recife, e deverá marcar presença nas convenções de Abreu e Lima e Igarassu. No domingo (4) pela manhã deverá acompanhar, junto à comitiva, a convenção do prefeito Rodrigo Pinheiro em Caruaru, no Agreste do Estado.

"É uma alegria voltar a Pernambuco para apoiar nossos pré-candidatos e fortalecer a presença do PSDB nas eleições municipais. Acredito na força e na seriedade do nosso partido. Nossos representantes são os nomes certos para cuidar dos municípios pernambucanos. Em todo o País, teremos cerca de 1.200 candidatos a prefeitos e 800 a vice. O PSDB está mais vivo que nunca", disse Perillo.

Já o presidente estadual da legenda, Fred Loyo, destacou a importância da presença Marconi Perillo no Estado. "A visita do nosso presidente nacional é muito importante nesse momento. Estamos falando de grande quadro político, governador de Goiás por quatro mandatos e senador. Com certeza sua presença agregará muito nas nossas convenções. Vamos mostrar a força do nosso partido em Pernambuco", apontou.