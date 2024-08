Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Simone Fontana, candidata a prefeita do Recife pelo PSTU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Simone Fontana é uma das candidatas a prefeita do Recife, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e divide seu plano de governo nos seguintes pontos: emprego, saúde, educação, mobilidade, infraestrutura urbana, meio ambiente, opressões, segurança, orçamento, cultura, esporte e lazer.

Quem é Simone Fontana?

Simone Fontana tem 59 anos, nascida em 11 de outubro de 1965, no Recife. É filiada ao PSTU desde a sua fundação, sendo, por quatro gestões, dirigente do Sindicato Municipal dos Professores do Ensino Municipal em Pernambuco (Simpere). Simone concorreu, ao todo, em oito eleições, sendo três vezes para o cargo de vereadora, três vezes para senadora, uma vez para prefeita e uma vez para deputada federal. Em todas as oportunidades, não foi eleita.

Simone é professora das redes públicas municipal e estadual, formada em Pedagogia pela Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire) e tem pós-graduação em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Qual a proposta de Simone Fontana para a Educação?

De acordo com o plano de governo, a proposta é acabar com a "privatização da educação", sejam contratos de fornecimentos de materiais didáticos, contratos com empresas terceirizadas ou as Parcerias Público-Privadas (PPPs), com todo o orçamento público indo para a educação pública, com construção de escolas e, principalmente, creches, para zerar a fila de vagas.

Também é proposta a valorização dos professores, na formação e na remuneração, além da convocação de mais professores.

Qual a proposta de Simone Fontana para a Saúde?

A proposta da candidata é a ruptura de todos os contratos de terceirização com as chamadas Organizações Sociais (OS) e comunidades terapêuticas. O plano defende que todo o orçamento da saúde seja destinado a atenção básica da saúde, contratação de profissionais de saúde, piso salarial e 30 horas para o setor da enfermagem, além de encerrar as filas para exames e consultas.

Qual a proposta de Simone Fontana para o Emprego?

De acordo com o plano de governo, é proposta para a geração de empregos a defesa de um plano de obras públicas, com empregos gerados na construção, utilização e manutenção de postos de saúde, escolas, moradias, teatros, cinemas, quadras poliesportivas e todo tipo de melhoria urbana. Também é defendida a redução da jornada de trabalho, acabando com a escala 6x1 e a criação de uma empresa municipal de obras públicas, administrada pelos próprios funcionários e pela população.

Qual a proposta de Simone Fontana para a Mobilidade?

A candidata propõe a estatização do transporte público, seguida da implantação da tarifa zero para todos os usuários. Redução da jornada de trabalho para os motoristas e readmissão de todos os cobradores, além de colocar toda a frota disponível a serviço público de toda a população, com a criação de novas linhas de ônibus nas periferias e áreas mais afastadas da cidade.

Qual a proposta de Simone Fontana para a Habitação?

O plano de governo propõe a desapropriação de imóveis vazios, além da construção de casas populares por uma empresa pública municipal, dentro do plano de obras públicas, além da desapropriação de imoveis de luxo para zerar o déficit habitacional da cidade, para tirar moradores de áreas de risco.

Qual a proposta de Simone Fontana para o Saneamento?

A candidata defende uma reforma urbana popular e socialista, com planejamento de obras públicas como a reestruturação das áreas de drenagem da cidade, além da dragagem dos rios da cidade e afluentes, que possibilitaria o transporte pelos rios.

Também é proposta a construção de estações de tratamento de esgoto nas zonas norte e sul da cidade, além da retomada da Compesa como uma empresa 100% pública

Qual a proposta de Simone Fontana para o Meio Ambiente?

A candidata propõe o estabelecimento de moradias com acesso a saneamento básico, impossibilitando o despejo de esgoto irregular, longe de encostas, rios e áreas de preservação.

Também é proposto, no plano de governo, a recuperação dos ecossistemas da cidade, como os manguezais, além da limpeza, dragagem e desassoreamento dos rios. Outra proposta visa uma nova ocupação do espaço urbano, envolvendo o fim da verticalização e a arborização dos bairros.

Qual a proposta de Simone Fontana para a Cultura?

É proposto em plano de governo a construção de espaços culturais descentralizados, além de contratação de artistas via concurso público e formação cultural nas escolas.

Qual a proposta de Simone Fontana para Direitos Humanos?

Dentro do eixo “Opressões: Negros, Mulheres e LGBTI”, o plano prevê medidas voltadas à reparação a comunidade negra do Recife, valorização de lugares de memória da cultura negra, além de promoção de autodefesa nas favelas, comunidades e periferias, visando combater violência policial, aliada a desmilitarização da segurança pública.

Em relação a direitos das mulheres, a candidata propõe melhor iluminação pública e atuação especializada da Guarda Municipal na proteção das mulheres, com delegacias especializadas abertas 24h, casas abrigo de qualidade, centros de referência de qualidade às mulheres vítimas de violência, garantia de emprego e salários dignos para mulheres, programa de moradia para mulheres, creches públicas de qualidade e revogação da reforma da previdência municipal.

Por fim, em relação a direitos LGBTI, a candidata propõe campanhas educativas sobre orientação sexual e identidade de gênero, priorizando atenção nas escolas municipais. Também são propostas a aprovação de leis municipais de criminalização da LGBTIfobia, construção de casas abrigo, serviços de saúde especializados, implantação de cota para empregar pessoas trans em obras públicas.

Qual a proposta de Simone Fontana para Segurança?

O plano de governo traz como propostas a manutenção da Guarda Municipal Civil, com chefias eleitas pela população nos bairros, além de políticas de geração de empregos, moradia digna, educação e saúde públicas de qualidade, saneamento básico universal, cultura e lazer.

Qual a proposta de Simone Fontana para a Economia?

A candidata propõe a substituir a Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei de Responsabilidade Social, garantindo melhores salários para servidores e boas condições de trabalho. Também é proposta da candidata é o aumento na taxação da “fortuna de bilionários capitalistas e suas empresas nacionais e internacionais instaladas em Recife”.

O plano também prevê a implementação do orçamento participativo com 100% da receita da prefeitura a ser controlado pela população, via conselhos populares.