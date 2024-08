Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Victor Assis, candidato à prefeitura do Recife pelo PCO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Victor Assis da Silva é candidato à prefeitura do Recife pelo Partido da Causa Operária (PCO). Tem 27 anos e é jornalista, colunista e editor do Diário Causa Operária, além de ser membro do Coletivo João Cândido e do Comitê Central Nacional do PCO. Exerceu a coordenação dos comitês de luta de Pernambuco, que atuaram em eventos como a Batalha da UFPE, em 2017, a articulação estadual dos comitês Lula Livre, e os mutirões contra a crise sanitária e econômica, no ano de 2020. Nas Eleições 2022, foi candidato a deputado federal.

Plano de governo

O plano de governo do candidato defende um governo dos trabalhadores, com a administração pública sendo conduzida pelos próprios operários em suas áreas de atuação, e não por burocratas. Propõe também o não pagamento da dívida pública, que considera um entrave para os municípios, e a estatização de serviços essenciais, como saúde, educação e transporte. O PCO rejeita o "voto útil" e defende que os trabalhadores votem em propostas que realmente representem seus interesses.

Proposta para a Saúde

O militante defende que a saúde pública deve estar a serviço dos trabalhadores. Ele sugere que o SUS seja completamente estatal, eliminando o controle de empresas privadas, como as OSs. Além disso, propõe que os profissionais de saúde recebam salários dignos e tenham o controle do sistema por meio de suas próprias organizações, afastando o poder dos burocratas. Considerando que o SUS é insuficiente para atender à população, ele defende um grande investimento para garantir saúde gratuita e de qualidade para todos os trabalhadores.

Transporte público

Para o candidato, o acesso ao transporte público é um direito fundamental. Ele considera necessário estatizar completamente o sistema de transporte, “acabando com o lucro dos empresários que exploram a locomoção da população”. A proposta é que uma empresa estatal de transporte assegure um sistema integrado e gratuito para todos, promovendo mobilidade sem custos para os cidadãos.

Salário mínimo para os funcionários municipais

Victor Assis propõe que o mínimo a ser pago seja o valor estipulado pela Constituição Federal de 1988, considerando cálculos de órgãos como o DIEESE, que atualmente indicam um valor de R$ 7 mil como referência para o piso salarial. Esse valor poderia ser ainda maior, segundo ele, para assegurar condições de vida justas para todos os trabalhadores.

Calçamento, esgoto, água e luz

O jornalista defende que a infraestrutura básica, como calçamento, esgoto, água e luz, deve ser garantida para toda a população. Ele propõe o fim das concessões a empresas privadas e a gestão desses serviços por empresas estatais, assegurando que o governo atenda às necessidades básicas do povo. Para ele, nenhum empresário deve lucrar com serviços essenciais, e todas as empresas devem estar a serviço da população.

Moradia

O candidato defende que um governo dos trabalhadores deve apoiar plenamente os movimentos de moradia. Ele defende que, em caso de ocupação de imóveis abandonados, a prefeitura deve fornecer todas as documentações necessárias e nunca promover a reintegração de posse.

Pelo contrário, a prefeitura deve apoiar os movimentos, assegurando que as ocupações se transformem em moradias dignas. Assis defende a expropriação de imóveis voltados à especulação imobiliária, para distribuí-los aos trabalhadores necessitados. Se isso não for suficiente para resolver o problema da moradia, propõe a construção de mais habitações para a população.