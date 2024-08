Gilson Machado inicia campanha com agenda mais restrita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após morte de sua mãe, candidato à prefeitura do Recife segue na disputa eleitoral e reafirmou seu "compromisso com os valores de fé e família"

Gilson Machado (PL) iniciou sua campanha nas redes sociais publicando imagem ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político e de sua candidata a vice, Leninha Dias. Com o falecimento recente da mãe, o candidato ainda tem adotado uma agenda de campanha comedida.

“Isso reflete seu compromisso com os valores de fé e família. Munido de fé e do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Gilson reafirma sua determinação em transformar o Recife”, disse a assessoria do candidato em nota encaminhada à imprensa.

Ainda assim, nas suas primeiras postagens neste período eleitoral, Gilson fez questão de demonstrar seu empenho com a campanha. "Agora é pra valer! Foi dada a largada e nosso trabalho é por uma cidade muito melhor. Recife merece avançar! Vamos juntos?", afirmou Gilson.

Ao longo do dia, ele também publicou vídeo em reunião com a equipe de campanha, com participação do deputado Coronel Feitosa, seu aliado nesse pleito. Já à noite, Gilson participou de um culto em Ação de Graças pelos 120 anos do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes. Para este fim de semana, inicialmente está previso compromisso no domingo, na festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, com Padre Fabio Farias, às 16:30.