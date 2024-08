Em ato no Clube Internacional, João Campos reforça tom da campanha e exalta realizações da atual gestão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à reeleição discursou para a militância em ato no Clube Internacional, no bairro da Madalena, onde também realizou adesivaço

O candidato à reeleição João Campos (PSB) realizou ato de campanha na manhã deste sábado, 17, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena. Acompanhado do candidato a vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), João discursou para apoiadores, onde exaltou resultados e realizações da sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

No ato, marcaram presença dirigentes partidários, parlamentares e candidatos e candidatas à Câmara Municipal pela coligação de 12 partidos que apoiam a candidatura de João Campos.

Reforçando o tom de sua campanha, João Campos voltou a destacar números, resultados e realizações de seu mandato como prefeito do Recife, além de reafirmar a proposta de triplicar o número de vagas de creche na cidade.

“Encontramos 6,5 mil vagas de creche, fizemos mais de 6,5 mil em menos de quatro anos, ultrapassando 13 mil. Agora vamos triplicar o número de vagas, chegando a pelo menos 20 mil. É verdade que ainda tem muita coisa pra fazer. Ninguém está dizendo que resolveu tudo, mas a gente vai poder bater no peito e dizer o tanto que a gente fez. Tem gente que só sabe colocar gosto ruim em tudo. Tem gente que só sabe reclamar, que só sabe aparecer de quatro em quatro anos, mas aqui tem um time que sabe fazer. Pode procurar na prateleira que não tem time mais preparado que o nosso”, disse João.

João também afirmou, enfático, que "vai trabalhar mais que todos" nesta campanha.

“Enquanto eles estiverem dormindo, a gente vai estar acordado e trabalhando. A gente vai trabalhar mais do que todos, porque foi assim que a gente fez na gestão. Até as cinco horas da tarde do dia 6 de outubro, não tem descanso. É todo mundo em campo conversando com as pessoas”, discursou.

Homenagem a Silvio Santos nas redes sociais

João Campos também dedicou parte da manhã a prestar homenagem ao apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão, Silvio Santos, que faleceu na manhã deste sábado, aos 93 anos.

"O Brasil inteiro sente neste momento. Rei dos domingos e maior comunicador do país, Silvio Santos foi e será lembrado como um grande homem que levou alegria à casa de milhões de brasileiros. Um verdadeiro ícone do Brasil, com uma história de superação impressionante e com um jeito muito próprio de interação com as pessoas. Fará uma falta enorme", publicou.

Agenda

João Campos cumpre agenda ainda neste sábado, marcando presença em três inaugurações de comitês de candidatos a vereador, começando às 16h, no Vasco da Gama, depois às 17h30, em Santo Amaro, onde permanece para o último evento, às 20h30.