João Campos promete triplicar o número de vagas em creches no Recife: "A gente sabe como fazer"

Candidato à reeleição, João Campos (PSB) anunciou a primeira proposta para um novo mandato na capital pernambucana. A declaração aconteceu durante o primeiro dia oficial de campanha eleitoral, em agenda realizada na manhã desta sexta-feira, 16, na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife.

De acordo com João, a proposta é de triplicar o número de vagas em creches em relação ao número encontrado quando assumiu a gestão municipal, visando ultrapassar 20 mil vagas ao final de 2018.

“Em 2020, eu fui candidato e prometi que duplicaria o número de vagas de creche. Em menos de quatro anos, a gente fez o mesmo que foi feito nos últimos 40. E eu quero, no primeiro dia de nossa campanha à reeleição, poder afirmar ao povo do Recife que vamos triplicar as vagas de creches na cidade. Eram 6,5 mil quando entramos. Fizemos mais de 6,5 mil, passando de 13 mil vagas e nós vamos fazer pelo menos sete mil vagas para chegar a 20 mil vagas de creche na nossa cidade. A gente está falando de sete mil famílias com direito a educação integral, a cinco refeições por dia, a segurança alimentar. É a garantia do direito à educação, que é básico. A gente sabe como fazer, a gente já fez e vai agora triplicar”, declarou João.

Ainda de acordo com João Campos, o investimento será de R$ 40 milhões para implantar as sete mil vagas e de R$ 87 milhões anuais para o custeio desses equipamentos. Durante a agenda, João também falou da expectativa para a campanha eleitoral, prometendo “acordar cedo e dormir tarde”.

“Meu foco absoluto é em cuidar da cidade e agora, além de prefeito, estou candidato à reeleição. O povo do Recife me conhece e sabe do meu compromisso. Vou seguir cuidando da cidade, trabalhando muito, mostrando um repertório grande de ações que foram feitas, mas, quando terminar o expediente, vou andar muito, pedir voto, a confiança e a ajuda do povo para ganhar a eleição”, disse.