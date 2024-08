Técio Teles cola em candidatos a vereador e cumpre agenda em vários bairros do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do Partido Novo à prefeitura do Recife percorreu diferentes bairros da capital ao lado de postulantes à Câmara Municipal

Técio Teles, candidato do Partido Novo à prefeitura do Recife, fez campanha em vários bairros da capital neste domingo (18), acompanhado de diferentes postulantes do partido a uma vaga na Câmara Municipal.

A agenda teve início na Praça da Macaxeira, na Zona Norte da cidade, onde ele se reuniu com apoiadores e conversou com a população, ao lado de um candidato ao Legislativo.



Em seguida, Teles partiu para uma caminhada no bairro da Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital. No trajeto, ele e outro postulante à Câmara interagiram com moradores e comerciantes da região. "Vamos conversar com o comércio local, com a população e mostrar que o Recife merece mais", disse o candidato.

À tarde, Técio Teles participou de uma reunião no Ibura, também na Zona Sul, com mais um candidato a vereador do Partido Novo. A candidata a vice-prefeita na chapa, Kelly Souza, acompanhou a agenda.

No sábado (17), Tecio Teles participou da inauguração do comitê de um candidato a vereador, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital, e de uma caminhada na Mustardinha, na Zona Oeste.

“Aqui na Mustardinha, conversando com a população sobre o setor de serviços, é crucial gerar empregos e renda e principalmente ter o apoio do poder público para não atrapalhar para que o pequeno e médio empreendedor, o pequeno comerciante não sofra com a falta de estrutura do governo e que muitas vezes, além da falta de estrutura, o governo só chega para atrapalhar. Estou comprometido em criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dos negócios”, afirmou Tecio Teles.

Ainda no sábado, o candidato participou de um adesivaço no bairro da Madalena e outro ato de campanha no bairro de São José, onde esteve acompanhado de mais um postulante ao Legislativo do Recife.

Nesta segunda (19), Técio Teles tem como compromisso de agenda a participação em uma entrevista na TV Tribuna.