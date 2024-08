Nas redes sociais, Gilson acusa João de esconder Lula e PT da campanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) partiu para o ataque contra o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), em vídeo publicado na noite desta terça-feira, 20.

No vídeo, Gilson acusou João de esconder Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT) da campanha, chegando a usar uma fala do candidato do PSB em um debate para as eleições de 2020. De acordo com o candidato do PL, João estaria em busca o voto da direita e do bolsonarismo.

"Minha gente, a campanha está no começo, mas já tem gente escondendo Lula e o PT, querendo o voto da direita, do conservador, do bolsonarista. Esse mesmo pessoal que chamava Lula de ladrão, José Dirceu de ladrão”, disse Gilson.

O trecho usado por Gilson no vídeo publicado é de um debate para as eleições de 2020, onde João afirma não ser possível contar em duas mãos os gestores do PT presos por corrupção no país. À época, João Campos fazia oposição ao PT, representado na figura de Marília Arraes no pleito de 2020. Hoje, Lula, o PT e Marília Arraes, hoje no Solidariedade, apoiam a candidatura de João.

“Não existe nenhum gestor do PSB em Pernambuco condenado por corrupção. Já do PT, não cabe em duas mãos, se a gente for contar quantos gestores presos tem Brasil afora”, diz João no trecho publicado.

Agenda

Nesta terça-feira, Gilson Machado realizou o ato de lançamento da campanha, em uma casa de recepções no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, onde recebeu apoiadores. Já para a quarta-feira, 21, não há agenda para o candidato do PL.