Daniel apresenta proposta para criação de "rota gastronômica" no Recife

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) realizou visita ao Mercado de Boa Viagem, nesta quarta-feira, 21, onde apresentou proposta de criação de uma rota gastronômica, atendendo mercados do Recife.

De acordo com o candidato, a proposta consiste na realização da rota integrando mercados públicos e privados do Recife, com objetivo de impulsionar o turismo e a economia local, contemplando restaurantes tradicionais, feiras de rua e outros pontos gastronômicos emblemáticos do Recife.

"Os mercados públicos são verdadeiros patrimônios da nossa cidade. Eles representam a diversidade cultural e gastronômica do Recife. Precisamos criar condições para que esses espaços sejam ainda mais valorizados e reconhecidos", disse Daniel.

Ex-secretário de Turismo do Governo do Estado, Daniel reforçou a necessidade de parcerias público-privadas para viabilizar o projeto e atrair investimentos para o setor.

"Queremos que Recife seja reconhecida não só pela sua beleza, mas também pela riqueza de sabores que oferece. A gastronomia é um dos nossos maiores trunfos, e vamos utilizá-la como alavanca para o desenvolvimento do turismo na cidade", concluiu.