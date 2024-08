"Oposição não tem o que mostrar e quer achar cabelo em ovo", dispara João Campos rebatendo Daniel Coelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito João Campos (PSB) rebateu uma acusação feita por Daniel Coelho (PSD) em relação à rede municipal de ensino do Recife e afirmou que a oposição estaria "procurando cabelo em ovo" para falar da sua gestão. A fala se deu durante sabatina na Rádio Folha, na manhã desta quarta-feira (21).

O atual gestor da cidade negou que as escolas do município estejam passando por sistema de rodízio de aulas devido a problemas na instalação da climatização com ar condicionado nas unidades de ensino.

Ontem, durante a mesma sabatina na Rádio Folha, Daniel Coelho afirmou que esse sistema de rodízio estaria acontecendo porque o sistema de ar refrigerado foi instalado, mas a rede elétrica não teria mudado.

"Temos uma rede 100% climatizada. Se isso existir é pontualmente, em vista de reforma ou reestruturação de uma escola. Não é um problema sistêmico da nossa rede. O recifense que está nos ouvindo sabe. O problema é que a oposição não vai ter o que mostrar e vai querer achar cabelo em ovo. Não existe isso", disse João Campos.

Leia Também João Campos promete reocupar o centro do Recife por meio de retrofit de prédios e construção de moradias

Relação com PT

Após o imbróglio com o Partido dos Trabalhadores na definição do candidato à vice-prefeitura, João Campos afirmou que a legenda segue engajada na sua candidatura, embora tenha tentado se esquivar do assunto num primeiro momento.

"Estamos com a Frente Popular do Recife, uma das maiores que a gente já construiu, agradeço a todos eles. A construção de uma gestão, de cuidar de uma cidade, passa também por você conduzir na política. Você não constrói se não tiver a capacidade política de fazer. Agradeço ao presidente Lula por ter conduzido, sobretudo, o apoio e a construção junto à Federação Brasil da Esperança ao nosso palanque", disse João.

Leia também: "Humilhante para o PT", diz João Paulo sobre vice de João Campos



Após não citar o diretório local do partido na resposta, ele foi novamente questionado sobre a relação do PT com sua candidatura.

"O engajamento de todos os partidos tem sido muito bom. Nesse final de semana estarei inaugurando comitê de segurança de vereadores do Partido dos Trabalhadores. A gente contou com a presença deles na inauguração do comitê. A senadora Teresa [Leitão] está se recuperando de uma cirurgia e o senador Humberto [Costa] tava numa missão fora e não pode estar presente, mas fizeram questão de registrar isso. Sinto que é um clima de muita animação", contou.

Governo em 2026



João Campos também foi questionado sobre uma possível candidatura ao governo do estado em 2026, mas desconversou.

"Meu foco absoluto é na eleição do Recife. Você também perguntou sobre o segundo turno dessa eleição, mas a gente primeiro tem que focar na nossa eleição, que é dia 6 de outubro. Qualquer discussão sobre outra eleição não faz sentido neste momento", finalizou.