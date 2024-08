Eleições 2024: Ranking das cidades com maior quantidade de candidatos a vereador por vaga em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) divulgou, nesta quarta-feira, 21, uma lista com a relação de concorrência para o cargo de vereador nas Eleições 2024 em Pernambuco, de acordo com dados obtidos no sistema de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo a lista, os municípios de Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda, todos da Região Metropolitana do Recife, possuem a maior concorrência para o cargo de vereador nessas eleições.

Por outro lado, as cidades de Salgadinho, no Agreste, Dormentes e Solidão, no Sertão, contam com concorrência de menos de dois candidatos por vaga.

Ao todo, foram mais de 14.833 registros de candidatos a vereador em Pernambuco, para concorrer a 2.149 vagas, criando uma média de 6,9 postulantes por vaga. Dos 184 municípios, 60 estão acima da média estadual.

Qual a cidade com maior concorrência para vereadores em Pernambuco?

A cidade de Paulista lidera o ranking, com 281 candidatos a vereador, mas com apenas 15 vagas na Câmara dos Vereadores, ficando com média de 18,7 postulantes por vaga.

A lista segue com Jaboatão dos Guararapes, tendo 492 candidatos disputando 27 vagas, gerando média de 18,2. Com 374 postulantes a 21 vagas, o Cabo de Santo Agostinho aparece com média de 17,8. Olinda conta com 289 candidatos para 17 vagas, ficando com média de 17.

Já a cidade com a maior Câmara de Vereadores do estado, Recife, figura na 10ª posição da lista, sendo 515 candidatos para 37 vagas, com média de 13,92.

A lista completa pode ser acessada neste link.