Em encontro com mulheres, Gilson inicia sua campanha para prefeitura do Recife

No encontro realizado na terça-feira (20), Gilson Machado discutiu a importância da educação e da inclusão de pessoas com autismo e TDAH

Em um encontro realizado na terça-feira (20), o candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) e sua vice, Leninha Dias (PL), deram inicio à campanha eleitoral. O encontro com mulheres aconteceu em uma casa de recepções na Avenida Norte, zona norte do Recife.

Os presentes no evento discutiram dificuldade enfrentadas, como infraestrutura, saúde e segurança. Gilson Machado e Leninha Dias também discutiram a importância da educação e da inclusão de pessoas com autismo e TDAH no Recife.

Em sua fala, Gilson enfatiza que vai resolver o desafio da capital. "Recife não é um problema, é um desafio e pode contar com o meu compromisso de resolver o desafio que é Recife".

Hoje (21) o candidato não divulgou agenda de campanha.