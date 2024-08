Eleições 2024: Datafolha divulga pesquisa para prefeito do Recife nesta quinta-feira (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo vai analisar as intenções de voto para a prefeitura do Recife nas Eleições 2024

O instituto Datafolha divulga na tarde desta quinta-feira (22) uma nova rodada de pesquisa eleitoral com as intenções de voto para o cargo de prefeito do Recife nas Eleições 2024. Além da capital pernambucana, também serão publicados levantamentos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Essa será a primeira pesquisa divulgada pelo instituto após o início oficial da campanha, que começou no último dia 16. O relatório, encomendado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, pode servir de termômetro para os candidatos neste início de período eleitoral e definir os rumos das estratégias de cada um.

A pesquisa está em campo desde o dia 20 e encerra as entrevistas ainda hoje, coletando a opinião de 910 eleitores do Recife com 16 anos de idade ou mais. O levantamento foi registrado no TSE no último dia 16, sob o número PE-06023/2024.

O Datafolha vai divulgar pesquisa espontânea e estimulada com as intenções de voto para prefeito no primeiro turno, a popularidade e a rejeição dos candidatos.

De acordo com o registro no TSE, a pesquisa também vai analisar como os eleitores avaliam o primeiro mandato do atual prefeito João Campos (PSB) e quais áreas da administração pública são consideradas prioritárias a partir de 2025.

O levantamento também vai apurar o poder de influência da governadora Raquel Lyra, do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro no voto do recifense, além de investigar se o eleitorado é majoritariamente "petista" ou "bolsonarista".

Última pesquisa Datafolha no Recife

Na última pesquisa realizada pelo Datafolha no Recife, divulgada no mês de julho, o atual prefeito João Campos liderou as intenções de voto no principal cenário estimulado. Veja o resultado:

João Campos (PSB): 75%

Daniel Coelho (PSD): 7%

Gilson Machado (PL): 6%

Dani Portela (PSOL): 3%

Técio Teles (Novo): 1%

Simone Fontana (PSTU): 1%

Brancos, nulos, nenhum, não sabem ou não responderam: 7%.

O Datafolha ouviu 616 eleitores do Recife entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

