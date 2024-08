Em sabatina, Técio Teles afirma que vai zerar as filas dos postos de saúde do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do Partido Novo defende o credenciamento da rede privada para reduzir as dificuldades da saúde pública na capital pernambucana

O candidato do Partido Novo, Técio Teles, em sabatina para Rádio Folha Fm afirma que vai fazer parceria com a rede privada e zerar as filas da saúde pública do Recife.

"A gente vai chamar a iniciativa privada para zerar essa fila", afirmou.

Saúde

Questionado sobre as propostas de saúde para a cidade, o candidato do NOVO diz que vai criar um sistema de marcação de consultas para otimizar ainda mais as filas nos postos de saúde.

Além disso, diz que irá abrir um edital de credenciamento para chamar a rede privada, ajudando na realização de exames básicos, como exames de sangue.

Segurança

Técio apresentou propostas para a área da segurança municipal. Frisou que vai criar uma Academia da Guarda Municipal do Recife e que vai ter como objetivo proteção da sociedade recifense, assumindo o papel mais ostensivo. Tecio frisou, mais uma vez, que vai implementar o armamento.

Já a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), vai exercer um papel mais educativo.

"Menos multa, mais orientação”, disse.

Ainda no tema de segurança, o candidato também propôs implantar videomonitoramento com reconhecimento facial no município.