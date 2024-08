Gilson Machado visita a OAB-PE e defende isonomia no processo eleitoral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em visita à sede da OAB Pernambuco, Gilson Machado, candidato à prefeitura do Recife pelo Partido Liberal (PL), discutiu a importância da participação ativa da OAB nas eleições, destacando a necessidade de garantir a isonomia do pleito. Gilson criticou o uso excessivo de recursos públicos em propagandas pela atual gestão, sugerindo que esse valor poderia ter sido empregado na construção de moradias populares. O ex-Ministro do Turismo também ressaltou suas realizações à frente da pasta e defendeu uma maior presença do governo municipal no centro da cidade para revitalizar o comércio local.



Gilson também aproveitou a oportunidade para relembrar seu período como Ministro do Turismo, ressaltando suas realizações à frente da pasta. Ele citou que, sob sua gestão, Recife foi colocado entre as 10 cidades inteligentes do mundo, em um projeto governamental desenvolvido pela Espanha, e que isso foi um passo importante para o reconhecimento internacional da cidade. "Recife tem um enorme potencial para crescer. Não faz sentido Recife estar atrás do Ceará em termos de recebimento de turistas. Maragogi, por exemplo, recebe mais turistas que nossa cidade. Isso precisa mudar," afirmou.

ABANDONO DO CENTRO DO RECIFE

Ele ainda criticou o abandono do centro do Recife, mencionando que a presença do governo municipal em outros bairros prejudica a revitalização do comércio local. "O governo precisa estar dentro do centro do Recife. Não tem cabimento estarem em outros bairros. No centro, é possível trazer o comércio de volta," disse. Também destacou que "a solução para os problemas do Recife passa pela iniciativa privada, mas é o governo quem deve criar as condições necessárias para que essa iniciativa prospere. Não podemos mais deixar a cidade abandonada."

Durante a reunião, Gilson reforçou sua visão de que "Recife tem potencial para ser uma das maiores potências turísticas do Brasil, mas precisa de gestão eficiente e comprometida com o progresso. Não podemos deixar nossa cidade estagnada." Ele também expressou sua gratidão pelo trabalho realizado como Ministro do Turismo, afirmando: "Sinto uma gratidão imensa por ter ajudado o país como Ministro do Turismo. Agora, meu compromisso é com o Recife e com o futuro de todos que vivem aqui."

A visita foi marcada também pela entrega de uma revista da OAB, dada pelo presidente Fernando Ribeiro Lins, a Gilson Machado. O material conta a história da instituição e destaca algumas das ações realizadas pela OAB.

Além do presidente da OAB, estiveram presentes na reunião o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, os advogados Emílio Duarte, Bruno Brennand e Marcelle Brennand, bem como Ivo Amaral, Secretário Geral, e Manoela Alves, secretária geral adjunta da OAB.