Gilson desvaloriza pesquisas e espera crescimento: "uma coisa é o que a população fala, outra é o que está na pesquisa"

Em sabatina na TV Tribuna, candidato a prefeito do Recife pelo PL falou sobre a relação com Bolsonaro e desvalorizou pesquisas recentes

O candidato a prefeito do Recife pelo Partido Liberal (PL), Gilson Machado, se manifestou sobre a pesquisa divulgada na última quinta-feira, 22, que o coloca na segunda posição da corrida pela Prefeitura, com apenas 6%, enquanto o atual prefeito João Campos (PSB) lidera com 76%.

Relembrando sua votação no pleito de 2022 para o Senado Federal, Gilson desvalorizou o resultado da pesquisa e afirmou que tem números internos ilustrando uma situação “bem diferente do que mostram”.

“Muita gente que votou em mim para Senador, o qual tive 39% dos votos em Recife, não sabe ainda que eu sou candidato e apoia outros candidatos. A partir do momento que Bolsonaro veio aqui, temos pesquisas internas mostrando que já estamos bem diferente do que mostram”, disse.

O candidato do PL complementou sua análise, usando como exemplo uma pesquisa que teria sido feita por ele com funcionários da emissora onde prestou a sabatina.

“Fiz uma pesquisa quando cheguei aqui na TV Tribuna, todo mundo dizendo que vota em mim. Uma coisa é o que a população fala, outra coisa é o que está na pesquisa”, completou.

Apoio de Bolsonaro

Gilson também falou sobre o apoio de Bolsonaro à sua campanha, destacando que isso se deve à sua lealdade e gratidão ao ex-presidente, além de comparar sua trajetória na administração pública com os outros concorrentes ao cargo de prefeito do Recife.

“Eu tive a oportunidade que poucas pessoas tiveram no mundo, inclusive, nenhum dos meus adversários teve o cargo que eu tive, de ser ministro de estado do Turismo e Cultura. De todos os candidatos, eu que tive o maior volume de recursos passando na minha mão”, afirmou.