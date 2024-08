De olho em 2026, deputados já fazem as contas de quantos prefeitos vão eleger

Embora nesta eleição de 6 de outubro estejam sendo escolhidos prefeitos e vereadores que assumirão em janeiro de 2025, na Assembléia Legislativa o clima é o mesmo que se observa em cada município do estado. Com um pé no Recife, onde comparecem a votações plenárias nas terças e quartas-feiras, e outro no interior, dando assistência a suas bases, os parlamentares agem como se eles próprios fossem os candidatos, por uma razão muito simples : quem mais eleger prefeitos e vereadores sai de 2024 mais fortalecido para sua própria eleição em 2026.



Nas rodas de conversa no buraco frio, onde tomam café e comumente almoçam, ou mesmo no plenário, antes de iniciadas as votações, os deputados trocam entre si impressões sobre o que se diz e se projeta sobre o resultado do pleito. É que, na verdade, com exceção dos 15 parlamentares que não precisam de prefeitos para se eleger, os demais dependem diretamente deles ou dos vereadores para poder sonhar com a reeleição. Entre os 15 que chegaram na casa pelos votos de opinião estão petistas, psolistas, evangélicos (em sua maioria), sindicalistas, bolsonaristas ou outsides como a delegada Gleide ngelo.

Danilo e Jarbas Filho são campeões

Como chegam a 34 os que disputam apoio de líderes interioranos ou mesmo de prefeitos de cidades menores da Região Metropolitana, e Pernambuco tem 184 municípios, a grosso modo, tirando os maiores municípios onde a disputa maior passa a ser por vereadores, cada deputado teria à sua disposição 5 prefeitos. Mas as contas não são tão precisas assim, tem deputado que já soma mais de 10 prefeitos em seu entorno( tabela abaixo) mas o campeão absoluto é o deputado Danillo Godoy(PSB), com 16 prefeitos seguindo de Jarbas Filho(MDB) que, com apoio do senador Fernando Dueire, tem 14 prefeitos e mais 6 candidatos de oposição em municípios diferentes. Danillo tem, além dos 16 prefeitos 10 candidatos em outros municípios.

Fernando Dueire assumiu o mandato do senador Jarbas Vasconcelos, que se afastou do Congresso por problemas de saúde e, batizado pelos prefeitos como “senador municipalista” pela forma como atende a todos em Brasília e pelas pautas que defende, tem ajudado Jarbas Filho a ampliar seus espaços. O próprio deputado, porém, dá toda assistência aos municípios, visitando-os quase todas as semanas. “ Quem tem o privilégio de ter o apoio de um senador?” – comentava esta semana um parlamentar tentando explicar o avanço do filho do ex-governador e senador Jarbas Vasconcelos.



Gustavo Gouveia pretende chegar a 16 prefeitos

Os deputados Gustavo Gouveia (Solidariedade) e Eriberto Filho(PSB) têm, cada um, 11 prefeitos mas Gustavo, além dos 11 de mandato, conta com a eleição de mais cinco, incluindo sua esposa Eduarda, em Carpina, podendo chegar a 16 prefeitos. Atual primeiro secretário da Assembléia, um cargo que dá muita visibilidade, ele diz que foi construindo suas bases aos poucos: “me elegi pela primeira vez com o apoio de 3 prefeitos, no segundo mandato já tinha 8 “. O segredo, segundo ele, “é que todo esse pessoal acreditou em mim desde o começo e eu acreditei neles quando nem eram candidatos.” Gustavo conta também com a parceria da governadora Raquel Lyra, que decidiu apoiar mesmo sendo do partido de Marília Arraes.

Há deputados de grande expressão no número de prefeitos e que são considerados, pelo apoio que recebem, verdadeiros vice-reis em suas regiões como Antonio Moraes(PP), na Mata Norte, Franz Hacher(PSB) , na Mata Sul, Claudiano Martins(PP) no Agreste Meridional, Kaio Maniçoba(PP), no Sertão de Itaparica e Antonio Coelho (União Brasil), no Sertão do São Francisco.

Tem vereador do Recife valendo mais que prefeito

Ter muitos prefeitos é sinal de grandes votações? Certamente, até porque quem mostra força atrai mais adeptos mas as coisas mudaram muito nos últimos tempos. Em muitos municípios o poder se fracionou e nem sempre os prefeitos garantem para seus candidatos o apoio dos vereadores, que fecham acordos paralelos com outros candidatos. “ Hoje tem vereador do Recife que dá mais votos de que alguns prefeitos de cidades pequenas” – diz o deputado Kaio Maniçoba.

Maniçoba que, neste particular, não pode reclamar pois um dos seus maiores apoios é o da sua mãe Rorró, prefeita de Floresta, que garante os vereadores da base no seu palanque, acredita que o fracionamento se deu porque “ para manter os vereadores fiéis aos deputados, os prefeitos precisam se comprometer com obras e serviços com os quais nem sempre podem arcar”.

Entra nessa conta também a interferência dos deputados federais que contam com R$ 70 milhões anuais de emendas que engordam o caixa de algumas prefeituras e custeiam obras nas bases de vereadores, abrindo novos flancos de concorrência. Como as emendas dos deputados estaduais só este ano passaram ao valor de R$ 5 milhões anuais e nem sempre são pagas, “ os federais vêm por cima e ganham a parada” – comenta um deputado que já foi vítima disso.

Mais um obstáculo são os prefeitos que desejam se candidatar a estadual mas só avisam depois da eleição. Hoje têm acento na Assembléia 10 ex-prefeitos a maioria eleitos em 2022.



Quem é quem

Abaixo, a relação do número de prefeitos e candidatos a prefeito dos deputados de votação mais expressiva no interior

Danillo Godoy(PSB) - 16 prefeitos + 10 candidatos

Jarbas Filho(MDB)– 14 prefeitos + 6 candidatos

Gustavo Gouveia(Solidariedade) - 11 prefeitos + 5 candidatos

Eriberto Filho (PSB)– 11 prefeitos + 14 candidatos

Claudiano Martins(PP) – 10 prefeitos + 16 candidatos

Kaio Maniçoba(PP) – 9 prefeitos + 20 candidatos

Aglaison Junior (PSB)– 9 prefeitos + 16 candidatos

Antonio Moraes (PP)– 8 prefeitos + 10 candidatos

Álvaro Porto(PSDB) – 8 prefeitos + 7 candidatos

Joao Paulo Costa (PCdoB)– 7 prefeitos + 8 candidatos

Franz Hacker(PSB) – 6 prefeitos + 12 candidatos

Henrique Filho(PP) – 6 prefeitos + 15 candidatos

Cleber Chaparral ( União Brasil)– 6 prefeitos + 23 candidatos

Diogo Moraes(PSB) – 5 prefeitos + 12 candidatos

Romero Sales (União Brasil)– 5 prefeitos + 13 candidatos

Joaquim Lira(PV) – 5 prefeitos + 13 candidatos

Sileno Guedes (PSB)– 4 prefeitos + 14 candidatos

Jefferson Timóteo(PP) – 4 prefeitos todos candidatos

Doriel Barros(PT) – 3 prefeitos e 5 candidatos

Débora Almeida(PSDB) – 3 prefeitos e 10 candidatos

Luciano Duque (Solidariedade) -3 prefeitos e 15 candidatos

Fabrício Ferraz (Solidariedade)- 3 prefeitos e 4 candidatos